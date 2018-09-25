Из Петербурга в Выборг, Сортавалу и парк Рускеала пустят скоростные «Ласточки»

Скоростной поезд «Ласточка» планируют пустить по маршруту «Петербург — Выборг — Сортавала» и горный парк Рускеала, где находится знаменитый Мраморный каньон. Открытие маршрута запланировано с мая 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе главы Карелии.

Таким образом власти республики планируют сделать эти месте более привлекательными для туристов, в том числе и иностранных. Планируется, что поезд будет состоять из пяти вагонов на 349 посадочных мест.

Мраморный каньон в Рускеале известен тем, что добытый здесь мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Сейчас искусственный каньон с изумрудным озером является одной из главных достопримечательностей Карелии.