Между Тайванем и Россией вступил в силу безвизовый режим

Между Тайванем и Россией ввели безвизовый режим, сообщается в заявлении МИД Тайваня.

Уехать на остров без визы можно будет с 6 сентября. Тестовый режим будет поддерживаться до 31 июля 2019 года.

Россияне смогут въезжать на территорию Тайваня без виз и находиться там на протяжении двух недель. Для этого необходим загранпаспорт, который не истекает в ближайшие шесть месяцев, подтверждение финансовой самостоятельности, бронь жилья или гарантии принимающей стороны, а также обратный билет.

Ранее Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки — Белизом, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой и Сальвадором.