«Победа» изменила тариф провоза багажа после требований ФАС

Лоукостер «Победа» изменил тариф на провоз багажа после требований ФАС. Авиакомпания увеличила плату за 10 кг багажа с 499 до 777 рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиаперевозчика. «Компания пошла на эту меру из-за требования УФАС Москвы снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс», — заявил он.

Напомним, ранее ФАС обвинила лоукостер «Победа» в навязывании невыгодных условий пассажирам и вынесла компании предупреждение — в ведомстве заметили, что при покупке сразу двух и более билетов, лоукостер разрешает купить дополнительное место для провоза 10 кг багажа (за 499 рублей) только одному человеку. Остальные же могут оформить только 20 кг за 1499 рублей, даже если собираются провезти в багаже значительно меньше. Теперь лоукостер должен обеспечить возможность оформления 10 кг багажа для всех пассажиров, в противном случае ФАС возбудит антимонопольное дело.

С 28 октября «Победа» начнет брать с пассажиров дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах. В начале августа Верховный суд запретил авиакомпании вводить ограничения на бесплатную ручную кладь – пассажиры смогут брать с собой в салон самолета рюкзаки, дамские сумочки и прочие вещи, полный перечень которых перечислен в Федеральных авиационных правилах.