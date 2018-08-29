ФАС обвинила лоукостер «Победа» в навязывании невыгодных условий пассажирам

ФАС обнаружило в действиях авиакомпании «Победа» признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Так, при покупке сразу двух и более билетов, лоукостер разрешает купить дополнительное место для провоза 10 кг багажа (за 499 рублей) только одному человеку. Остальные же могут оформить только 20 кг за 1499 рублей, даже если собираются провезти в багаже значительно меньше.

«Такие действия есть ничто иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально. Это навязывание невыгодных условий при оказании услуги по авиаперевозке и ущемление интересов неопределенного круга лиц. По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Авиаперевозчик получил предупреждение от ведомства. Согласно ему, «Победа» должна обеспечить возможность оформления багажного места до 10 килограммов для всех пассажиров в бронировании, иначе на компанию будет возбуждено антимонопольное дело.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» с 28 октября начнет брать с пассажиров дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах. В начале августа Верховный суд запретил авиакомпании вводить ограничения на бесплатную ручную кладь – пассажиры смогут брать с собой в салон самолета рюкзаки, дамские сумочки и прочие вещи, полный перечень которых перечислен в Федеральных авиационных правилах.