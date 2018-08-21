В Skype появилась функция шифрования чатов и звонков

Skype запустил систему end-to-end шифрования. Функция станет доступна для пользователей всех операционных систем в последней версии программы. Чтобы использовать сквозное шифрование, нужно выбрать пользователя из списка контактов и нажать «Начать личную беседу». Функция не активна в обычном режиме пользования, поэтому ее нужно включать перед предстоящим звонком, после завершения которого шифрование отключается.

На одном устройстве можно создать только один приватный диалог. Сообщения защищенного чата будут доступны только на том девайсе с которого была первая активность.

Ранее мы писали, что «ВКонтакте» анонсировала функцию полной приватности профилей.