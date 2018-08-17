Туроператоры откажутся от горящих туров в Турцию этой осенью

Российские туроператоры не будут предлагать горящие туры в Турцию на бархатный сезон, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. По сравнению с прошлым годом цены на путевки вырастут на 10 %.

Подорожание связано с ценами на авиатопливо, которые возрасли на фоне падения рубля, а также с меньшим числом спецпредложений от отелей и снижением размера субсидий туроператорам.

Уже в 20-х числах августа туристы могут столкнуться с трудностями при бронировании номеров в турецких отелях. По словам экспертов, не поможет даже падение курса лиры.

Аналитики уже говорили, что с 15 августа цены на авиабилеты за границу вырастут на 5-7 %. Президент компании «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков рассказывал, что обвал рубля влияет на цену билетов, так как больше половины затрат перевозчиков зависят от валютного курса.

Ранее авиакомпания «Победа» заявила, что начнет брать с пассажиров плату за регистрацию в зарубежных аэропортах, чтобы избежать подорожания билетов.

Рубль начал падать к доллару после того, как США объявили о новых антироссийских санкциях. Вечером 8 августа Госдеп США объявил, что 22 августа введет новый пакет санкций против России, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, использующим химическое и биологическое оружие.