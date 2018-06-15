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РЖД распродает билеты в купе на июнь и июль

15 июня РЖД запустила специальный тариф при покупке билетов на верхние места купейных вагонов поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании. 

Билеты по акции доступны на разные даты в июне и июле, на поезда в Липецк, Пензу, Ростов, Адлер, а также между городами-участниками чемпионата мира — в Москву, Самару, Саранск, Волгоград, Санкт-Петербург и Казань. 

Купить билеты можно в железнодорожных кассах, на сайте РЖД, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Количество мест по скидке ограничено. Ранее стало известно, что РЖД распродает билеты на поезда «Аллегро» в дни матчей ЧМ. Скидку получат пассажиры поездов, которые отправляются из Хельсинки в Петербург в 10:00 и в 15:00.


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