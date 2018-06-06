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На праздники между Москвой и Петербургом запустят «Ласточки»

9 и 12 июня между двумя столицами пустят дополнительные поезда «Ласточка», сообщают в РЖД.  Составы будут сдвоенными по 10 вагонов.
 
9 июня «Ласточка» № 816 отправится с Ленинградского вокзала в Москве в 07:18. В Петербург поезд прибудет в 15:42. Вернуться в столицу можно на поезде № 715, который отправится из Петербурга 12 июня в 12:30, а прибудет в 19:19. Цены на билеты зависят от времени покупки и спроса на направление.
 
Ранее стало известно, что РЖД распродает билеты на поезда «Аллегро» в дни матчей ЧМ. Скидку получат пассажиры поездов, которые отправляются из Хельсинки в Петербург в 10:00 и в 15:00.

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