Тест: Что вы знаете о Южной Корее и ее культуре?

Мы привыкли пользоваться корейскими телефонами, корейскими машинами, корейской косметикой. Мы все в той или иной степени попали под «корейскую волну». Однако людей, которые могли бы себя назвать знатоками Кореи, пока не так уж много. Но интерес к этой удивительной стране огромен. И все больше туристов, планируя отпуск, выбирают прямой рейс в Сеул из Петербурга. Проверим, готовы ли вы к поездке.

Тест нам помогла составить Национальная организация туризма Кореи, на сайте которой вы можете найти множество интересных материалов об этой удивительной стране.