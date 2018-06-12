Мы знаем, что вы будете делать этим летом в Корее
Открывать что-то новое — одно из самых больших удовольствий, которое дарит нам летний отпуск. Совершите на этот раз не привычный выезд в Европу, а необычный и незабываемый вояж в Восточную Азию. Экзотическая культура, роскошная природа, прекрасные пляжи, необычная гастрономия, отличный шопинг, комфортное проживание — в Корее каждый найдет для себя что-то интересное. А прямой перелет и тот факт, что нет необходимости в визе, добавляют поездке простоты и удобства. Итак, что вы будете делать, после того как приземлитесь в одном из лучших аэропортов мира в Сеуле.
Загорать и купаться
Конечно, все летом мечтают насладиться теплом и солнцем, загореть и наплаваться в море. Вас ждет курортный отдых на бесконечных песчаных пляжах, омываемых тремя морями. Желтое, Японское, Восточно-Китайское моря в самой стране называют Западным, Восточным и Южным. И они совершенно разные. Самое глубокое и прохладное — Восточное (Японское), красивейшее, с высокими горами, которые обрываются в воду отвесными скалами. Белоснежный песок, сосны, отличная рыбная ловля. Эти радости ждут гостей страны, выбравших для отдыха восточное побережье. А еще тут фантастические восходы — одно из самых больших удовольствий и одна из тем фестивалей, которые проводятся круглый год.
Самое теплое и мелкое море — Желтое. Здесь отлично отдыхать с детьми. А еще это море славится своими приливами и отливами. Здесь можно встретить множество кэпполь — регулярно затопляемых участков берега, населенных моллюсками и другими живыми организмами, которых весьма увлекательно изучать. Самое красивое время суток здесь — закат, и, конечно, есть посвященные ему фестивали.
Южное море изрезано бухтами и окружено самыми красивыми островами, включая знаменитый Чеджудо с его великим разнообразием пляжей, даже с разноцветным песком. На Южном море находится и самый главный и известный пляж страны Хэундэ, который также называют одним из восьми самых живописных мест всей Кореи.
Словом, разнообразие пляжей исключительно велико, а климат очень мягкий: летняя жара редко достигает 30 градусов, что делает отдых приятным и неизнуряющим. И да, загар, получается красивым и ровным!
Валяться в грязи на фестивале в Порёне
В Корее проходит множество фестивалей. Один из них у вас есть шанс посетить этим летом — фестиваль морской грязи в Порёне, который просто обожают и местные жители, и иностранцы. Местечко славится своими целебными грязями, так что все активности не только безопасны, но и исключительно полезны. Центр фестиваля находится на городском пляже Тэчхон. В программе грязевая борьба реслинг, танцы, забеги и гонки по грязи на лыжах, боди-арт, спа-процедуры и конкурсы красоты среди самых испачканных. Веселье, сопровождаемое ежедневными шоу, заканчивается грандиозным фейерверком.
Медитировать
Каждый гость Кореи может испытать на себе, каково это быть буддийским монахом, посетив многочисленные древние храмы и даже остановившись в них. Для этого существует специальная программа «Темплстей», которую предлагают многие монастыри в стране. Сбежать от мирской суеты, побыть наедине с собой, сосредоточиться на своем внутреннем мире — это так необходимо современному человеку. В разных храмах программы несколько отличаются, но во всех есть обязательные пункты: участие в богослужениях, чтение буддийских сутр и изучение правил этикета, духовная медитация чхамсон, выполнение 108 поклонов покаяния с тренировкой души и тела и, конечно, принятие храмовой пищи, участие в чайной церемонии тадо (а это тоже своего рода медитация). Паломники могут познакомиться с традиционными искусствами: мастерить лотосовые фонарики, научиться рисовать национальные узоры и писать иероглифы, играть в народные игры. Все это необыкновенно интересный опыт, расширяющий сознание.
Гулять при полной луне
Открытия ждут гостя круглые сутки: встречу рассвета, дневной отдых на пляже, экскурсии или жизнь в монастыре, любование закатом стоит дополнить ночной прогулкой, ведь, когда на землю спускается мгла, жизнь в Корее отнюдь не замирает. Ночной Сеул прекрасен и активен. До утра идет торговля на рынках, гудят молодежные клубы, проходят шоу, зовут рестораны и даже открыты некоторые музеи. Особое удовольствие — совершить ночную экскурсию во дворец Чхандоккун. Прогулка начинается у старых ворот дворца, возведенных в начале XV века. Каждый участник берет традиционный сине-красный фонарик и отправляется в таинственное путешествие в прошлое. Гости посещают королевские покои разного назначения, узнают легенды и подлинные истории из жизни монархов, издававших указы с мыслью: «Благостные дела короля делают счастливыми его народ, а счастье народа доставляет наслаждение правителю» (именно так переводится название зала Наксондже, где располагался кабинет короля Хонджона), слушают традиционную корейскую музыку и участвуют в чаепитиях. Красивая подсветка зданий и лунный свет делают впечатления незабываемыми.
Приобщаться к традиции: спать на полу, обходиться без телевизора
В Корее можно пожить не только в обычной гостинице, но и в традиционном доме ханок. К самым известным образцам традиционной корейской архитектуры, дошедшим до наших дней, относятся деревня в Чонджу, деревня Хахве в Андоне, поселение художников Чире, усадьбы Суэдан в Андоне, Раккоджэ в Сеуле. В них можно забронировать ночь или несколько. Это жилище абсолютно экологично: оно построено только из природных материалов — камня, дерева, бумаги, глины, соломы. Дома богатых корейцев украшали крыши из черепицы, простых — соломенные. Второй вариант сегодня явление редкое, а вот дома с черепичной крышей встречаются часто. Особенно интересно в ханоке устроено отопление: дом приподнят над землей, и под полом проходят трубы, которые разносят горячий воздух от очага по жилым комнатам. Так что пол всегда теплый. Эта особенность сделала ненужной привычную нам мебель — столы, стулья, кровати. Конечно, большинство корейцев сейчас живет в современных домах, но и ханоки не вышли из употребления. В традиционных домах, построенных недавно, есть и туалет с ванной, но будьте готовы провести ночь без телевизора, кондиционера и холодильника. Очень интересный опыт погружения в культуру.
Любоваться городом с высоты Сеульской башни
Посещение Сеульской башни, современного символа Кореи, — обязательный пункт программы для каждого туриста. Башня больше не используется для радиовещания, а стала культурным центром, где на каждом этаже есть что-то интересное. Здесь множество кафе и ресторанов, театров и выставочных залов, зона виртуальной реальности 360°VR, где можно насладиться корейскими достопримечательностями, не выходя из комнаты, и тематические фотозоны (хотите — сфотографируйтесь в традиционном платье ханбок или сделайте снимок в фотобудке и оставьте его на так называемой стене любви), сувенирные магазинчики и, конечно, невероятная смотровая площадка, откуда весь Сеул виден как на ладони. Рекомендуется к посещению влюбленным: оставьте свой замочек на ограде открытой террасы, и любовь будет вечной.
Питаться с королевского стола
Современная корейская гастрономия выросла из королевской кухни эпохи Чосон. Особенность ее состоит в том, что стол накрывали так, чтобы на нем не было ни одного блюда, приготовленного похожим способом, даже если они создаются из одинаковых продуктов. Королевский стол ломился от яств: подавали салаты из трав, свежие овощи, охлажденное жареное мясо или рыбу, тушеные блюда, маринованные овощи и многое другое. Удивительно, но были запрещены специи, соусы или заправки с резким ароматом, повара избегали слишком соленого или острого, чтобы не заглушать истинный вкус продуктов (правда очень современно?). Чтобы не ошибиться, прислушайтесь к рекомендациям Национальной организации туризма Кореи, которая выбрала десять традиционных ресторанов, где любой желающий может попробовать настоящий вкус корейской придворной кухни и узнать больше о традициях, которые бережно передавались из поколения в поколение. Подробнее о том, что есть в Корее, читайте в нашем материале.
Щеголять в ханбоке
Традиционный корейский костюм ханбок не может не очаровать, и примерка этого наряда уже давно стала трендом у путешественников. В окрестностях королевских дворцов и других основных достопримечательностей множество магазинов, где можно взять на пару часов или даже пару дней в аренду ханбок, чтобы устроить себе фотосессию прямо в городе. Тут же подберут и аксессуары: ободок, ленту для украшения плетеных волос тэнги, головной убор, сумку. Выбор наряда начинайте с юбки. Важно, чтобы она не волочилась по земле, а едва касалась ее. Чхима (юбка) бывает как однотонная, так и вышитая, узорчатая, кружевная. Нижняя юбка сокчхима помогает ханбоку держать форму, делая юбку более пышной, а сам наряд более изящным и элегантным. Далее меряем чогори (верхнюю часть) и остальные детали, а потом отправляемся на прогулку. Отличные фото получаются не только во дворце Чхандоккун или в фольклорной деревне, но и в комплексе Тондэмун Дизайн Плаза на фоне современной архитектуры Захи Хадид. Здесь особенно красиво ночью, когда зажигаются огни в Саду светодиодных роз.
Спрашивать: «Как пройти в библиотеку?»
Даже если вы не самый большой любитель чтения, эта библиотека с многометровыми стеллажами до потолка сведет вас с ума. Она существует с 1945 года и насчитывает более 7 миллионов единиц хранения, в том числе миллион томов на иностранных языках. Многие книги входят в список национальных сокровищ страны. Научные доклады, диссертации, видеоматериалы — тут было бы здорово поработать. Но и просто полюбоваться книгами в храме литературы полезно для душевного здоровья.
Смотреть издалека на Северную Корею
Между Северной и Южной Кореей существует демилитаризованная зона, образовавшаяся в 1953 году, когда было заключено Соглашение о временном перемирии. Она стала символом трагедии разделенного государства и установления мира на Корейском полуострове. ДМЗ охватывает 7 городов и уездов провинций Кёнгидо и Канвондо, здесь есть, что посмотреть: парк мира, подземные туннели, мемориальные военные музеи — трагические и завораживающие свидетельства эпохи. С обзорных площадок хорошо видна жизнь на той стороне границы и можно следить за передвижениями жителей на территории Северной Кореи. Полезно для того, чтобы почувствовать себя свободным и счастливым. Не забудьте паспорт и фотографируйте только в местах, где разрешена съемка.
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