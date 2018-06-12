Мы знаем, что вы будете делать этим летом в Корее

Загорать и купаться

Конечно, все летом мечтают насладиться теплом и солнцем, загореть и наплаваться в море. Вас ждет курортный отдых на бесконечных песчаных пляжах, омываемых тремя морями. Желтое, Японское, Восточно-Китайское моря в самой стране называют Западным, Восточным и Южным. И они совершенно разные. Самое глубокое и прохладное — Восточное (Японское), красивейшее, с высокими горами, которые обрываются в воду отвесными скалами. Белоснежный песок, сосны, отличная рыбная ловля. Эти радости ждут гостей страны, выбравших для отдыха восточное побережье. А еще тут фантастические восходы — одно из самых больших удовольствий и одна из тем фестивалей, которые проводятся круглый год.

Самое теплое и мелкое море — Желтое. Здесь отлично отдыхать с детьми. А еще это море славится своими приливами и отливами. Здесь можно встретить множество кэпполь — регулярно затопляемых участков берега, населенных моллюсками и другими живыми организмами, которых весьма увлекательно изучать. Самое красивое время суток здесь — закат, и, конечно, есть посвященные ему фестивали.

Южное море изрезано бухтами и окружено самыми красивыми островами, включая знаменитый Чеджудо с его великим разнообразием пляжей, даже с разноцветным песком. На Южном море находится и самый главный и известный пляж страны Хэундэ, который также называют одним из восьми самых живописных мест всей Кореи.

Словом, разнообразие пляжей исключительно велико, а климат очень мягкий: летняя жара редко достигает 30 градусов, что делает отдых приятным и неизнуряющим. И да, загар, получается красивым и ровным!