7 советов, которые пригодятся в поездке в Южную Корею

1. Как и когда лететь

Южная Корея приятна для путешествия круглый год. Если вы хотите погреться у моря, идеальный месяц для этого — август: сезон дождей уже закончится, а воздух прогреется до 27–30 °С. Осенью в Корее тепло и сухо, можно гулять по многочисленным национальным паркам, наслаждаясь яркими осенними красками, любуясь знаменитыми красными кленами, и лучшее время для этого — конец сентября — начало ноября. Зимой температура редко опускается ниже –6 °С, это отличная погода для катания на лыжах и сноубордах. Весна в Корее теплая и солнечная, выпадает очень мало осадков. А еще весной расцветают вишни, кизил, азалии, и этим стоит полюбоваться. Пик цветения приходится на апрель. Подробнее о том, чем заняться в разные сезоны в Южной Корее, читайте в нашем материале.

Из Санкт-Петербурга в Сеул есть сезонный прямой рейс от крупнейшей авиакомпании Южной Кореи Korean Air, это значит, что с весны по осень вы можете летать в столицу Кореи без лишней головной боли и пересадок. Вылеты осуществляются ежедневно, кроме понедельника и среды, время в полете составляет 8 часов 50 минут.