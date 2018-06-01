7 советов, которые пригодятся в поездке в Южную Корею
Чтобы быть полностью готовым к поездке в Страну утренней свежести и получить ответы на все возможные вопросы перед путешествием, воспользуйтесь нашими советами.
1. Как и когда лететь
Южная Корея приятна для путешествия круглый год. Если вы хотите погреться у моря, идеальный месяц для этого — август: сезон дождей уже закончится, а воздух прогреется до 27–30 °С. Осенью в Корее тепло и сухо, можно гулять по многочисленным национальным паркам, наслаждаясь яркими осенними красками, любуясь знаменитыми красными кленами, и лучшее время для этого — конец сентября — начало ноября. Зимой температура редко опускается ниже –6 °С, это отличная погода для катания на лыжах и сноубордах. Весна в Корее теплая и солнечная, выпадает очень мало осадков. А еще весной расцветают вишни, кизил, азалии, и этим стоит полюбоваться. Пик цветения приходится на апрель. Подробнее о том, чем заняться в разные сезоны в Южной Корее, читайте в нашем материале.
Из Санкт-Петербурга в Сеул есть сезонный прямой рейс от крупнейшей авиакомпании Южной Кореи Korean Air, это значит, что с весны по осень вы можете летать в столицу Кореи без лишней головной боли и пересадок. Вылеты осуществляются ежедневно, кроме понедельника и среды, время в полете составляет 8 часов 50 минут.
2. Как передвигаться по городу
В Сеуле есть проблема, как и в любом другом современном мегаполисе — пробки. Поэтому по возможности лучше пользоваться метро и другим общественным транспортом. Это легко с единой картой T-money, которая поможет сэкономить 10% с каждой поездки по сравнению с разовым билетом.
Транспортные карты T-money и Cashbee действуют в автобусах и метро города Сеула и других регионов Кореи (во всех крупных городах есть метро), также с их помощью можно расплатиться за проезд в такси.
Городские автобусы курсируют во всех регионах Кореи и имеют определенный цвет. Все автобусы Сеула выкрашены в четыре цвета: желтые — кольцевые, зеленые выполняют рейсы внутри одного района между станциями метро, синие обслуживают несколько районов, красные осуществляют пригородное сообщение. Подробнее об автобусах Сеула и других видах транспорта читайте в разделе «Транспорт» на сайте Национальной организации туризма Кореи.
Иногда удобнее воспользоваться такси. Их много. Более бюджетные — оранжевые (в Сеуле; в городах-спутниках — серебристые), такси класса люкс — черные с желтым знаком на крыше.
3. Где менять деньги и нужно ли давать чаевые
Корейская валюта — вона. Курс может меняться, но на данный момент 1000 корейских вон (KRW) = 57,6 рубля, или чуть меньше $1. Практически везде, кроме небольших магазинчиков и рынков, принимают карточки международных платежных систем.
Наличные лучше всего обменивать в корейских банках или специализированных пунктах, находящихся в туристических районах, таких как Инсадон, Итэвон, Мёндон. Можно также обменивать деньги в больших отелях или прямо в аэропорту (Инчхон или Кимпхо), но комиссия будет выше, чем в городе.
Сохраняйте документы — поменять обратно на доллары не пригодившуюся в поездке местную валюту можно только при предъявлении справки из банка.
Чаевые в Корее давать не принято. Попытка дать на чай воспринимается корейцами негативно. Однако в европейских или американских барах на территории Южной Кореи, где среди персонала или начальства нет корейцев, такой жест оценят по обыкновению.
4. Как и что покупать
Корею называют раем шопоголиков. В крупных универмагах представлены мировые высокие бренды Chanel, Gucci, Prada, Hermes, Bulgari и многие другие. Есть интересные кластеры с одеждой от местных дизайнеров. Отличная косметика, красивые изделия из перламутра и жемчуга и, конечно, сувениры. Самые популярные — корейский национальный костюм ханбок, керамика точжаги, веер пучхэ и мешочек на счастье пок чжумони.
Большие торговые центры и рынки нередко работают круглосуточно.
И еще хорошая новость для любителей шопинга: Duty Free, то есть зона беспошлинной торговли, есть не только в аэропортах и портах Кореи, но и в универмагах крупных брендов (например, местных мейджоров Lotte и Huindai).
Есть в Корее и привычный возврат налога с купленного в стране товара — Tax Refund. Ищите наклейки с синей звездой. Если же такую наклейку вы не обнаружите, спросите о Global Blue, Tax Refund или Tax Free у персонала. Минимальная сумма покупки — 30 000 вон. Стоимость одной покупки не должна превышать 500 000 вон, включая налог. Вернуть удастся от 10 до 20% за ювелирные изделия. Сохраните чеки, заполните форму (Tax Free Form), приготовьте паспорт и купленные вещи и обратитесь в пункт возврата, которые есть не только в аэропорту, но и в центре города — они указаны на чеках и в пунктах беспошлинной торговли. Если у вас нет возможности ждать, воспользуйтесь почтовым ящиком Global Blue, расположенным рядом с таможней. Опустите туда заполненную, проштампованную Tax Free форму с чеками, чтобы получить возврат на кредитную карту.
И еще, каждое лето в Сеуле проходит большая летняя распродажа (Seoul Summer Sale), где турист может получить до 50% скидки, если заранее обзавестись в аэропорту специальной карточкой.
5. На каком языке говорить
Перед поездкой не в англоговорящую страну всегда возникает вопрос, нужно ли обзавестись разговорником, чтобы как-то объясняться с местными при необходимости.
Государственный язык в Южной Корее — корейский. Если вам хочется прослыть полиглотом среди местных знакомых, запомните несколько полезных фраз. «Здравствуйте» — «аньон хасеё». В более неформальном диалоге с друзьями можно сказать «аньон» — «привет». «Очень приятно познакомиться» — «маннасо понгауоё». «Спасибо» — «камсахамнида». «До свидания» — «аннёнъхи кесеё» — говорится тому, кто остается. Для того чтобы произвести приятное впечатление, этих фраз будет вполне достаточно.
Но не стесняйтесь спрашивать дорогу или задавать любые другие вопросы на английском, ведь корейцы много времени посвящают изучению этого языка и будут совсем не прочь попрактиковаться. Если не знаете, к кому обратиться на улице, ищите туристическую полицию, представители которой выделяются формой голубого цвета и черными беретами. Ее сотрудники помогут сориентироваться на местности или перевести надпись на указателе (хотя большинство дублируется на английский). Информационная поддержка тоже входит в их обязанности.
6. Как не остаться без связи
Южная Корея славится самым быстрым интернетом в мире — 26,1 Мбит/сек, а также доступностью его для населения. Бесплатный Wi-Fi есть во многих заведениях и отелях Сеула, в музеях, на вокзалах и в аэропортах и даже в метро, но за пределами столицы его найти несколько сложнее. Поэтому местные операторы предлагают переносные Wi-Fi роутеры (их еще называют Wi-Fi egg), которые позволяют получить доступ в интернет везде, где есть сотовая связь. Wi-Fi роутер можно арендовать в аэропорту, хотя это и довольно дорогое удовольствие.
Те, кто хочет приобрести сим-карту местного оператора, может сделать это заранее онлайн, а затем забрать симку в аэропорту. Особой популярностью среди иностранных туристов пользуются 5, 10 и 30-дневные SIM-карты, предоставляющие неограниченный доступ к интернету. Сим-карты продаются также в больших супермаркетах и специализированных магазинах. Не забудьте проверить, разблокирован ли ваш телефон для использования за границей.
Стоит отметить, что электричество в Корее стандартное — 220V, 60Hz, розетки такие же, как в России. Так что никаких специальных адаптеров покупать не нужно.
7. Где жить
В Корее, как и почти в любой точке мира, есть жилье на любой вкус и кошелек. Помимо роскошных отелей, в которых вас ждут фитнес-центры, люксовые номера и рестораны, предлагаются бюджетные мотели и ёгваны. Во втором случае вам предложат комнату с ондолем (подогреваемым полом) и набором постельных принадлежностей (но без кровати!). Если вы не готовы к такой экзотике, лучше заранее уточните, есть ли обычные номера. Кроме того, в Корее можно воспользоваться специальной программой Hanokstay и поспать в традиционном корейском доме ханок. Вблизи горнолыжных баз, пляжей, национальных парков расположены апарт-отели, или кондоминиумы. Это удобное жилье наподобие квартиры, оно пользуется большим спросом.
Что надо и не надо делать
• В доме принято снимать обувь и ходить босиком.
• Протыкать еду палочками, как вилкой, не принято. Нельзя оставлять палочки для еды в вертикальном положении на тарелке, особенно воткнутыми в рис. И не стоит использовать их как указку во время разговора.
• Говорить категоричное «нет» считается дурным тоном. Здесь приняты уклончивые ответы и практически отсутствует повелительное наклонение.
• В корейской культуре высоко ценится личное пространство, поэтому не принято похлопывать по спине, обнимать малознакомых людей и вообще касаться посторонних.
• Лучше не жестикулировать: привычные нам жесты могут иметь совершенно другой смысл в корейской культуре и даже показаться оскорбительными.
• В Корее почитают старших — по возрасту, должности. Очень многое нельзя делать при старших, к тому же с ними положено обращаться особым образом: глубоко кланяться, ждать, когда тебе подадут руку, отвечать на пожатие непременно обеими руками. Наливать вино, передавать предметы старшему тоже надо непременно обеими руками или придерживая вторую за запястье.
• Сморкаться на людях не принято, а вот чихать положено громко. И даже чавкать можно, чтобы показать, что вы получаете удовольствие от еды.
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