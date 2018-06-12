Гид по корейской кухне: от стритфуда до ресторанов Michelin
Почему в корейские рестораны не ходят в одиночку, что взяла с собой на МКС первая кореянка-космонавт и почему доширак удивительнее ресторанов Мишлен? Узнайте из нашего гида по гастрономическому миру Южной Кореи.
Корея — экзотический рай для гурмана. Свежайшие морепродукты и мясо, коренья, непривычные европейцу приправы и вкусовые сочетания корейской кухни обещают множество гастрономических открытий и впечатлений. Но при огромном разнообразии уникальных деликатесов неопытного путешественника ожидает перцовая геенна и трудности перевода. Не волнуйтесь, наш гид бережно проведет вас по миру корейской кухни от стритфуда до мишленовских ресторанов.
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Кимчхи
Королевская кухня
В полной мере красота и философия корейской гастрономии раскрывается в традиционной королевской кухне — сурасан. В эпоху династии Чосон королям несколько раз в день подавали роскошный стол из 12 видов основных блюд и множества закусок.
Каждое блюдо должно было собрать в себе пять цветов и пять вкусов — как кулинарное воплощение космогонической идеи гармонии всего сущего во Вселенной. Например, синсолло — королевское блюдо из мяса, овощей, древесных грибов, орехов и нитей сушеного перца чили, образующих цветовую гамму из пяти нужных оттенков.
Дополнительные блюда включали в себя два вида отварного риса — обыкновенный белый и смешанный с красной фасолью, два типа супов и три разновидности кимчхи.
Кимчхи — блюдо из квашеных овощей (в основном капусты и редьки с чесноком, имбирем и перцем), это и деликатес, и лекарство от всех напастей, и один из главных символов корейской нации. В Музее кимчи в Сеуле представлена коллекция из 187 сортов этого продукта, а первая кореянка-космонавт взяла кимчи с собой в космос! Кимчхи — это истинный вкус Кореи.
Корейскую королевскую кухню определяет не только вкус, но и особая подача, сервировка, форма и количество столов, посуда и приборы. Прием пищи превращается в целый ритуал, который станет совершенно особым опытом в вашем путешествии по Корее. Придворная кухня эпохи Чосон со всеми строгими правилами и обычаями была занесена в список нематериального культурного наследия Кореи, а для ее сохранения был создан Институт королевской кухни. При нем действует кулинарная школа и ресторан «Чихваджа».
Придворную кухню можно отведать и в настоящем дворце династии Чосон — Корейском доме в самом центре Сеула. Здесь можно посмотреть воспроизведение древней свадебной церемонии и представление Фольклорного театра, а совсем рядом расположена традиционная корейская деревня Намсанголь, заслуживающая пристального внимания.
Начнем с основ: приправы и соусы
Повседневная корейская кухня называется «папсан», что означает основные блюда, подаваемые на стол. Основа папсана — разнообразные овощные блюда, супы, тушеное мясо или рыба и, конечно, рис. Его здесь варят без соли и подают к супу или мясу, как хлеб в России, или используют как основу для многих главных блюд. А вместо соли уже готовый рис сдабривают приправами. К королевскому столу было запрещено подавать слишком острые или соленые специи, соусы или заправки, а вот в повседневной кухне именно они стали ключевыми ингредиентами.
«Острый» и «вкусный» — в корейском языке синонимы. Продавец может от души сдобрить вашу лапшу перцовой пастой просто потому, что вы ему понравились. Если вы любите острое — хорошие новости: можете практически не глядя заказывать что угодно, и не промахнетесь. В противном случае выучите фразу: «Мепчи анке» (не остро!) и произносите ее при любом заказе.
Обязательно попробуйте корейские соусы кочхуджан, острую пасту с перцем и рисом, которая бродит в больших горшках прямо под открытым небом, и соевую пасту твенджан. Любители рыбы оценят корейский рыбный соус муильчи экчот, изготавливаемый из анчоусов и соли.
Супы
Корейцы — большие мастера по части супов. Смело берите одну тарелку супа на двоих — не доедать до конца в Корее считается невежливым. Заказав суп, вы за небольшие деньги получите огромную порцию горячего аппетитного бульона с целой горой морепродуктов (хемультхан) или говядины с овощами (юккеджан). Эти супы довольно острые, а вот сваренный из водорослей миёккук или суп на свиных ребрышках кальбитхан дадут отдохнуть вашим рецепторам. Интересен белый суп соллонтхан — бульон для него варится несколько десятков часов. Целебным считается самгетхан, ведь в него добавляют женьшень и китайские финики, а в центре тарелки красуется целый цыпленок, фаршированный рисом. Кстати, в парке Намхансансон находится гастрономическая улочка с ресторанами, специализирующимися на приготовлении супа из целой курицы такпэксук. Это традиционное блюдо относится к так называемым поянсик, то есть к здоровой еде, которая способствует зарядке организма жизненными силами и поддержанию состояния здоровья.
Гриль и закуски
Запомните число 701 — корейское слово «гриль» выглядит похоже: 구이 (читается как «куи»). Заказать гриль в корейском ресторане — целый аттракцион: в центре каждого стола стоит жаровня, на которой гости самостоятельно поджаривают заказанное мясо или рыбу. Самые популярные блюда на гриле — это пулькоги (маринованное мясо, обычно говядина), маринованные ребрышки кальби, сырые ломтики жирной свинины самгёпсаль, утка ори, свежие морепродукты и вегетарианский вариант — тофу.
К любому блюду на гриле полагаются традиционные корейские закуски панчхан. В маленьких мисочках вам принесут различным образом приготовленные овощи: кимчхи, намуль, поккым и чорим, корейские блинчики чон, разные сорта грибов и свежую зелень. А если увидите на картинке в меню желе тотхоримук — не перепутайте его с десертом! Несмотря на карамельный цвет, это желе совсем не сладкое, делается оно из желудей с пряностями и пользуется популярностью как закуска к алкогольным напиткам.
Чем важнее событие и приличнее заведение, тем больше разных закусок принесут. Всю эту гору вкусностей принято есть большой компанией, поэтому в корейские рестораны обычно не ходят в одиночку.
Напитки
Запивают корейскую трапезу местной водкой соджу или сладким рисовым вином макколи. Безалкогольный рисовый напиток сикхе можно взять в ресторане на десерт. А зимой попробуйте корейский вариант глинтвейна суджонгва, который готовят из хурмы, имбиря и кедровых орешков.
Азия — сердце чайной культуры. В Корее очень любят зеленый чай, здесь было разработано особое учение тадо («путь чая»), а в каждой области, где выращивают чай, проводятся свои чайные фестивали. Попробовать зеленый чай можно и в кафе, и в чайном доме на специальной церемонии, пьют его в горячем или холодном виде, добавляют во многие десерты и косметические средства.
Корейца со стаканчиком кофе на улицах Сеула заметишь не реже, чем с чаем. А то и чаще, ведь Корея — один из мировых лидеров по потреблению кофе. В кофейнях встречаются с друзьями, читают, работают. При этом чашка кофе с пирожным обычно стоит не меньше, а иногда даже больше, чем полноценный обед в уличной лавке.
Стритфуд
Уличная еда в Корее — отдельная достопримечательность. Вечерами улицы Сеула превращаются в живое кулинарное шоу: на глазах у прохожих в ловких руках торговцев хрустит, шипит, жарится и парится острое, соленое и сладкое.
Хочется экстремального опыта — попробуйте ппондеги. Жареные личинки тутового шелкопряда продаются на каждом шагу. Отличный источник белка и, как говорят, еда будущего!
Корейцы очень любят внутренности, уши, кожу и прочие части животных, которые мы привыкли считать несъедобными. Если вы не готовы к экспериментам, просто тыкайте пальцем в те ингредиенты, которые кажутся вам знакомыми, — все лежит в свежем виде на прилавках, не ошибетесь. Полезно понаблюдать за местными жителями, чтобы съесть незнакомое блюдо правильно. Например, мясо гриль лучше всего есть, завернув в лист салата с кусочком чеснока, кимчи и соевой пастой. Выбирайте того продавца, к которому стоит очередь из корейцев, — его лакомства достойны ожидания!
Главный герой корейского стритфуда — токпокки. Рисовые клецки (тток) тушатся вместе с овощами, мясом или морепродуктами, перцем и приправами. Очень часто токпокки подают с кровяной колбасой сундэ.
Корейцы очень любят жарить все в масле. Для жареной во фритюре еды есть свое название — тхвигим. Это могут быть мясо, рыба, овощи, сыр, картофель или блинчики пхаджон — из особого теста с яйцом и луком.
Не любите жареное? На корейском рынке вы легко заметите кимпаб, близнец знакомых нам японских роллов. В лист водоросли (ким) и рис (паб) заворачивают все, что под руку попадется: крабовые палочки, сыр, ветчину, омлет, зелень, овощи...
Вполне безобидны на вид и восхитительны на вкус пирожки с яйцом керанппан. Сладкоежкам приглянутся сладкие рыбки из теста пуноппан с бобовой или кремовой начинкой, оладьи с корицей хотток, сахарные конфетки тальгона и смешное корейское мороженое чипхани в кукурузной трубочке необычной формы.
Настоящий фестиваль стритфуда в Сеуле разворачивается каждый вечер в районе Мёндон, лавки тут работают с 18:00 до 21:00. К туристам здесь привыкли, и, если повезет, вам даже смогут рассказать про блюдо на более-менее понятном английском. Хотите настоящей корейской аутентичности — отправляйтесь в путешествие по гастрономическим переулкам страны.
Кулинарные деревни
Искатели истинно уникального кулинарного опыта найдут настоящие чудеса в регионах Кореи. Вкус традиционных блюд отличается в разных частях страны, а некоторые деревни славятся собственными неповторимыми рецептами.
Улочка с блюдами из гречки в деревне корейской культуры писателя Ли Хёсока — это гордость волости Понпхён. Здесь каждую осень вас ждет удовольствие для души, глаз и желудка одновременно — нежное белое цветение гречихи и вкуснейшие блюда: лапша из гречневой муки, оладьи, желе и др.
В уезде Тамян провинции Чолланам-до расположена красивейшая бамбуковая роща Чунногвон. После прогулки по роще загляните на улочку Bamboo food village, где подают различные блюда с побегами бамбука, а также рис, который готовят на пару в бамбуковой посуде. Молодые побеги бамбука можно есть с соусом из перечной пасты и уксуса в виде блюда чуксунхве, а можно заворачивать в них кусочки кальмара или улиток, смешанных с острым красным маринадом.
На восточное побережье страны отправляйтесь за крабами. Деревня крабов в уезде Ёндок располагается в провинции Кёнсанбук-до, на побережье Восточного моря. Это типичная рыбацкая деревня с великолепными пейзажами гор и Восточного моря, прославившаяся благодаря добыче краба-стригуна. Сезон для этого деликатеса продолжается с ноября по май, так что в течение этих семи месяцев деревня наполняется корейцами и иностранцами, желающими полакомиться крабами.
Рынки
Впрочем, отличные морепродукты со всей страны можно найти и в Сеуле на рынке. Крупнейший рыбный рынок в Корее Норянджин привлекает туристов живописными прилавками со всеми видами свежайших морских гадов, которых здесь же готовят с выбранными вами приправами, а в три часа ночи невероятно дешево продают на аукционе.
А на самом известном и старинном рынке в Сеуле под названием Кванджан работают — представьте только — 5 тысяч лавочек! Здесь можно накупить сувениров, например соджу в традиционных зеленых бутылках или кимчи в красивых баночках, выбрать одежду и роскошные ткани, попробовать все виды корейской еды и напитков.
Более полный список основных корейских рынков ищите на сайте Национальной организации туризма Кореи.
Мишлен и доширак
Знаменитый ресторанный гид Michelin наградил 24 ресторана в Сеуле заветными звездами. Высшую оценку — три звезды — получил La Yeon — единственный корейский ресторан, который уже несколько лет подряд входит в топ-50 ресторанов Азии.
В ресторане La Yeon вы насладитесь изысканными блюдами традиционной корейской кухни хансик. Шеф-повар готовит из сезонных продуктов: в зависимости от времени года вам удастся попробовать свиной живот, морского огурца или тушеную рыбу, говяжью вырезку, ребра или суп с ушками. А на десерт — мороженое с тофу и лепестками имбиря или пудинг из красного женьшеня с малиновым вином. Изюминка этого ресторана — шикарный вид на Сеул и горы Намсан, открывающийся с 23-го этажа.
Звезду Мишлен получил и один ресторан, специализирующийся на корейской храмовой кухне — Balwoo Gongyang. Особенность блюд буддийской храмовой кухни — в отсутствии мяса и морепродуктов, лука и чеснока. Здесь готовят с использованием соусов, сделанных в буддийском храме, и свежих органических продуктов. Посещение этого ресторана — отличная возможность узнать настоящий вкус и ценность овощных блюд.
Откройте для себя корейскую кухню в сочетании с современными технологиями приготовления — в ресторане Mingles традиционные блюда готовят с новаторской ноткой, с использованием разнообразных ферментированных продуктов, классических корейских соусов, различных трав и сезонных ингредиентов. Шеф-повар — экспериментатор — приготовит моллюсков и мусс из виски, удивив вас текстурами и подачей. Mingles удостоен звезды Мишлен и неизменно входит в рейтинги лучших ресторанов Сеула.
Еще один мишленовский ресторан Сеула — «Чон» — удивит вас фирменным десертом. Кремовое лакомство из зеленого чая, виртуозно оформленное в виде символа острова Чеджудо — каменного дедушки тольхарыбан, даже жалко есть за его красоту.
В вашем путешествии по вкусам Кореи среди шумных рынков, экзотических уличных прилавков и изысканных мишленовских ресторанов вы попробовали все, разве вас еще можно чем-то удивить? Что ж, загляните в корейский супермаркет и купите самый обычный доширак. Причем прямо в супермаркете есть и кипяток, и одноразовые палочки, чтобы заварить лапшу сразу на месте. Здесь это не еда для бедных студентов, а полноценный обед, привычный каждому корейцу, — коробочек с быстрой лапшой или рисом огромное разнообразие, а их содержимое поразительно вкусное.
Перед едой удивите корейцев своей вежливостью и знанием традиций — скажите вслух: «Чаль моккессымнида!» Эта фраза буквально переводится так: «Я собираюсь хорошо поесть», а иначе в
Корее и быть не может!
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