Гид по корейской кухне: от стритфуда до ресторанов Michelin

Королевская кухня

В полной мере красота и философия корейской гастрономии раскрывается в традиционной королевской кухне — сурасан. В эпоху династии Чосон королям несколько раз в день подавали роскошный стол из 12 видов основных блюд и множества закусок.

Каждое блюдо должно было собрать в себе пять цветов и пять вкусов — как кулинарное воплощение космогонической идеи гармонии всего сущего во Вселенной. Например, синсолло — королевское блюдо из мяса, овощей, древесных грибов, орехов и нитей сушеного перца чили, образующих цветовую гамму из пяти нужных оттенков.

Дополнительные блюда включали в себя два вида отварного риса — обыкновенный белый и смешанный с красной фасолью, два типа супов и три разновидности кимчхи.

Кимчхи — блюдо из квашеных овощей (в основном капусты и редьки с чесноком, имбирем и перцем), это и деликатес, и лекарство от всех напастей, и один из главных символов корейской нации. В Музее кимчи в Сеуле представлена коллекция из 187 сортов этого продукта, а первая кореянка-космонавт взяла кимчи с собой в космос! Кимчхи — это истинный вкус Кореи.