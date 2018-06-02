Самые яркие события в Южной Корее летом, весной, осенью и зимой

С семьей

Для спокойного размеренного отдыха с детьми рекомендуем побережье Желтого моря: небольшая глубина, низкие волны, нежный песок. В городе Порён провинции Чхунчхон-намдо расположен самый большой пляж побережья Тэчхон. Здесь ежегодно проводится один из главных летних фестивалей Южной Кореи — Международный фестиваль морской грязи. Порёнская морская грязь знаменита на весь мир своими целебными свойствами, поэтому вы можете насладиться оздоровительными или косметическими процедурами с ее использованием, также можно поучаствовать в других активностях, которые будут проводиться на фестивале с 13 по 22 июля в 2018 году. В Порёне же находится пляж Мучханпхо, его особенность — невероятно красивые закаты, для них даже придумали собственный фестиваль.

Особой живописностью отличается и пляж Ырванни в городе Инчхон провинции Кёнги-до. Один из самых популярных пляжей Желтого моря, он расположен недалеко от Сеула и славится своими причудливыми скалистыми пейзажами и сосновой рощей.