Самые яркие события в Южной Корее летом, весной, осенью и зимой
Уникальное географическое положение Кореи привело к тому, что здесь ярко выражены все четыре времени года. И в каждое из них путешественников ждут интересные события и развлечения.
ЛЕТО
С трех сторон окруженная морями, Корея славится обилием пляжей на любой вкус. Летом они становятся настоящим спасением от жары и высокой влажности. Наш небольшой гид поможет выбрать оптимальный курорт для каждого.
С семьей
Для спокойного размеренного отдыха с детьми рекомендуем побережье Желтого моря: небольшая глубина, низкие волны, нежный песок. В городе Порён провинции Чхунчхон-намдо расположен самый большой пляж побережья Тэчхон. Здесь ежегодно проводится один из главных летних фестивалей Южной Кореи — Международный фестиваль морской грязи. Порёнская морская грязь знаменита на весь мир своими целебными свойствами, поэтому вы можете насладиться оздоровительными или косметическими процедурами с ее использованием, также можно поучаствовать в других активностях, которые будут проводиться на фестивале с 13 по 22 июля в 2018 году. В Порёне же находится пляж Мучханпхо, его особенность — невероятно красивые закаты, для них даже придумали собственный фестиваль.
Особой живописностью отличается и пляж Ырванни в городе Инчхон провинции Кёнги-до. Один из самых популярных пляжей Желтого моря, он расположен недалеко от Сеула и славится своими причудливыми скалистыми пейзажами и сосновой рощей.
Активный отдых
Любители виндсерфинга, водных лыж и прочих активных видов спорта съезжаются на остров Чеджудо. Ловить волну можно, например, на пляже Чунмун Секдаль. Также здесь популярно ныряние с аквалангом и без, гонки на каяках в ущелье Свесоккак и катание на традиционных лодках Чеджудо под названием «ты». А чтобы исследовать остров вглубь, рекомендуем взять багги — небольшую двухместную машину без стекол.
Недостатка в активных развлечениях нет и в тусовочном Пусане. Кстати, в прошлом году после 29-летнего перерыва здесь возобновила работу морская канатная дорога. Она проходит над поверхностью моря от парка Сонним в восточной части пляжа Сондо до парка Амнам в западной части пляжа.
С насыщенной программой
Главный пляж Кореи, Хэундэ, который также называют одним из самых живописных мест страны, расположен в округе Хэундэ-гу города Пусан. Каждое лето сюда съезжаются тысячи корейцев, но и среди иностранцев он не менее популярен: небольшая глубина, живописные закаты и всевозможные пляжные развлечения. Купальный сезон сопровождается любопытными фестивалями — например, песка и моря.
Пляж Санджу в уезде Намхэ-гун провинции Кёнсан-намдо — это самый знаменитый пляж на побережье Корейского пролива. С трех сторон окруженный горами Кымсан, он привлекает любителей не только полежать на белом песке, но и погулять в живописных окрестностях. Рекомендуем посмотреть на скалу Пориам, а также покататься на пароходике и осмотреть остров Нодо, скалу Любви, бухту Миджо и ущелье Керён в морском парке Халлё.
Пляж Чунмун (город Согвипхо на острове Чеджудо) интересен уже сам по себе: песок здесь необычайно мелкий и разноцветный из-за вкрапления серых, красных и черных песчинок вулканического происхождения. Также на острове расположен Океанариум, ботанический сад Ёмичжи, водопад Чхончжеён, деревня традиционных домов и другие интересные достопримечательности.
Лето в Корее, как, впрочем, и другие времена года, богато на всевозможные фестивали. В июле около Пуё-Куннамчжи, самого крупного искусственного пруда в стране, проходит невероятно живописный Фестиваль лотосов Пуё Содон: водную гладь заполняют более 50 разновидностей этого цветка.
Если же любоваться красотой уже нет никаких сил, отправляйтесь на веселый праздник морской грязи в Порёне. В конце июля в Пхохане лучшие мастера фейерверков со всего мира раскрашивают небо яркими огнями, и это стоит посмотреть.
Еще огоньки, но на этот раз натуральные, озаряют Фестиваль светлячков в Мучжу в августе, этот жук признан одним из природных памятников Кореи. Очень необычное и запоминающееся событие.
ОСЕНЬ
По живописности с осенью в Южной Корее может посоперничать разве что весна. Летняя жара уже спала, но все еще тепло — чем не идеальная погода для долгих прогулок или, еще лучше, походов на природу и в горы? Чем корейцы и занимаются: осенью они традиционно ездят в горы наслаждаться танпхуном — яркими разноцветными листьями. В отличие от России, здешняя природа растягивает яркие краски практически на весь сезон, но пик обычно приходится на конец октября — начало ноября.
Куда именно поехать? Горы занимают 70% Корейского полуострова, поэтому в красивых маршрутах недостатка нет. Главными считаются Сораксан, Нэджансан, Чирисан и Керёнсан.
Тем, кто всерьез увлекается трекингом и хайкингом, рекомендуем круговой маршрут по горам Пукхансан. Его протяженность составляет 71,5 км, разделенных на 21 отрезок, каждый из которых отличается по степени сложности.
Буйство красок — не единственный повод приехать в Корею осенью. Второе название этого сезона — чхонгомаби (когда небо становится выше, а лошади набирают вес), другими словами, осень — это традиционно время сбора урожая и связанных с ним гастрономических активностей. В Кимчже проходит Фестиваль горизонта, посетители которого могут поучаствовать в мастер-классах по сбору риса и ловле кузнечиков. Еще один фестиваль рисовой культуры проводится в городе Ичхон.
В октябре вся Корея отмечает один из главных праздников страны — Чхусок (День урожая). Это официальные выходные, во время которых семьи собираются за одним столом, чтобы отдохнуть в кругу близких и почтить память предков. А во многих культурных местах страны действуют специальные скидки или бесплатный вход.
Среди других примечательных осенних событий Кореи — Международный фестиваль фейерверков в Сеуле и крупнейший кинофестиваль в Азии, Пусанский. Осень — время ярких красок во всех смыслах!
ЗИМА
Лучшее катание возможно только на альпийских курортах? Так думает только тот, кто никогда не был в «корейских Альпах» — горах провинции Канвондо. Самый знаменитый горнолыжный курорт страны называется Ёнпхён — это один из курортов, где проходили Олимпийские Игры. А еще это крупнейший хаб зимних видов спорта в Юго-Восточной Азии: он оборудован множеством трасс различного уровня сложности и многочисленными подъемниками, а инфраструктура постоянно развивается.
Всего в 60 км от Сеула работает курорт Чисан — его предпочитают столичные сноубордисты и лыжники. Устав от снежного отдыха, можно посетить расположенный неподалеку парк развлечений Everland, крупнейший в стране.
Кроме собственно катания, в Корее любят различные фестивали снега, которые обычно сопровождаются выставками снежных скульптур, катанием на санках и красочными представлениями.
Зимняя Корея рада не только спортивно одаренным гостям. Это время года богато на праздники — Рождество, Новый год, Новый год по восточному календарю. Христианское Рождество, конечно, не отмечается с таким размахом, как на Западе, но в украшении городов, представлениях, рождественских песнях и прочих развлечениях недостатка нет. Встретить рассвет Нового года рекомендуем на пляже Чондончжин: здесь установлены огромные песочные часы, которым требуется ровно один год, чтобы песок из одной половины пересыпался в другую. В полночь 1 января их торжественно переворачивают.
В конце января — начале февраля отмечается один из важнейших праздников — Соллаль (Новый год по восточному календарю). Страна отдыхает целых три дня, и это одни из самых длинных выходных в Корее. Многие едут на берег моря, чтобы встретить первые лучи новогоднего солнца: по корейскому календарю это первый день весны. В общем, никакой зимней спячки — в холодное время года в стране кипит жизнь.
ВЕСНА
Весна в Южной Корее, как и положено признанной красавице, довольно капризна: приветливая солнечная погода может смениться резким похолоданием «ккотсэм чхуви», а разница между ночной и дневной температурой достигает полутора десятков градусов. Впрочем, обширный гардероб для весенней поездки будет кстати: фотографироваться придется много! Именно весной в стране проводится наибольшее количество фестивалей и культурных мероприятий. Самые важные из них связаны с природными красотами: цветением вишни, форзиции и кизила.
Первым в середине марта зацветает кизил в Куре: ярко-желтое полотно покрывает и без того живописные горы Чирисан. После того, как налюбуетесь, советуем попробовать здесь же чай, алкоголь и различные блюда из кизила.
Далее приходит черед королевской вишни: в конце марта первые цветы раскрываются на острове Чеджудо. Однако в прямом смысле расцвет этой красоты приходится на апрель, за романтической прогулкой под нежно-розовыми лепестками стоит отправиться на фестиваль в Кёнсаннам-до или в Чинхэ, за шумным праздником — в Сеул или Чечхон.
Подхватывает цветочный марафон фестиваль тюльпанов в Тхэане: он входит в топ-5 подобных мероприятий в мире. Козырь фестиваля — возможность полюбоваться не только естественной красотой цветов, но и различными произведениями из них. Например, в этом году организаторы составляли из цветов узнаваемые туристические символы разных стран.
В мае на смену природным красотам приходят творения человека: в Сеуле проводится Фестиваль лотосовых фонарей в честь дня рождения Будды. В храмах устраиваются торжественные церемонии, а перед самим праздником зажигают фонарики и несут их на параде огней. Очень завораживающее зрелище!
Разобравшись с пищей для ума, весной в Корее можно дать усладу и другим органам чувств. Не пропустите мартовские фестивали королевского и большого красного краба в Ульчжине и снежного краба в Ёндоке: здесь можно отведать легендарный деликатес и просто весело провести время.
Словом, весна в Корее идеальна для тех, кто ценит путешествия и отдых под открытым небом, а музеям и осмотру достопримечательностей предпочитает прогулки на свежем воздухе. Весеннее настроение гарантировано.
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