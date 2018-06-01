15 видов Южной Кореи, которые вы запомните навсегда
Самые впечатляющие виды Южной Кореи: от древних храмов до современных мультифункциональных центров, от национальных парков до рукотворных достопримечательностей.
1. Международный аэропорт в Инчхоне
Первым, что увидит любой турист, отправившийся в Страну утренней свежести, будет аэропорт в Инчхоне. И это, скажем вам, сильнейшее первое впечатление о стране. Недаром начиная с 2005 года инчхонский аэропорт ежегодно получает звание «Лучший аэропорт в мире» по результатам исследований качества услуг Международного совета аэропортов. Вам захочется тут остаться, ведь в аэропорту есть не только капсульный отель, бесплатные душевые, SPA-салон, игровая комната для маленьких путешественников, интернет-зона с компьютерами, но даже Музей корейской культуры, медицинский центр, а также обсерватория и площадка для гольфа! Но, несмотря на то что в инчхонском аэропорту представлена Корея в миниатюре, советуем вам вырваться из-под его обаяния и отправиться навстречу настоящим приключениям и впечатлениям. Пусть вас не смущает, что аэропорт находится в 70 км от Сеула, — до города ходят удобные аэроэкспрессы, автобусы, а также можно заказать такси или трансфер. Приятный бонус короткого путешествия из аэропорта до города — возможность проехаться по эффектному вантовому мосту Йонджон.
2. Дворец Кёнбоккун в Сеуле
«Дворец лучезарного счастья» — так переводится название дворца Кёнбоккун, самого большого и великолепного из пяти сохранившихся до наших дней королевских дворцов Сеула, которые хранят в себе 500-летнюю историю династии Чосон. Наиболее живописный уголок территории — павильон Хянвонджон, расположенный на пруду в самой дальней части комплекса. Сейчас Кёнбоккун представляет собой музей под открытым небом. Перед входом во дворец два раза в день можно увидеть красочные инсценировки смены караула и представить себя одним из подданных императора, ведь именно в таком виде смена караула проходила и во времена династии Чосон в XV веке.
3. Крепость Хвасон в городе Сувон
Хвасон в переводе с корейского означает «Цветущая крепость», что лишний раз подчеркивает пышный сад, разбитый вокруг нее. Крепость была построена в знак почтения короля Чонджо к своему отцу и как символ экономической самостоятельности города. Крепость Хвасон очень большая, длина ее стен составляет 6 км, так что обойти ее можно не быстрее, чем за два с лишним часа в неспешном темпе. Хвасон отличается от других крепостей Кореи современным архитектурным стилем, в ее постройке прослеживается взаимообмен научными технологиями между Западом и Востоком. Это и стало одной из причин, по которой крепость Хвасон была включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В крепости можно поучиться стрельбе из лука, познакомившись с традиционным военным искусством, прокатиться на экскурсионном трамвайчике или полетать на воздушном шаре, взглянув на Хвасон и окрестности с высоты.
4. Остров Чеджудо
Остров возник после вулканического извержения несколько сот миллионов лет назад и состоит в основном из базальта и лавы. Чистые пляжи, живописные водопады, пещеры и холмы — все это уникальная природа острова, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же находится самая высокая точка в Южной Корее — потухший вулкан Халласан высотой 1950 м. Именно из-за высоты у гор есть другое название — Ёнджусан, что означает «горы достаточно высоки, чтобы проткнуть Галактику». Халласан окружен густыми субтропическими лесами, а на дне вулканического кратера расположено озеро Пэнноктам, или «Озеро белого оленя». На вершину вулкана можно подняться по удобной лестнице, однако нужно с умом рассчитывать силы, ведь путь предстоит не близкий — маршрут протяженностью от 7 до 20 км с сильным перепадом высот.
Остров также известен благодаря женщинам редкой профессии — ныряльщицам хэнё, которые зарабатывают на жизнь добычей моллюсков и других деликатесов с морского дна. Это очень непростой труд, ныряльщицы работают по 4–5 часов в день, опускаясь на глубину до 20 м, не имея при этом почти никакого оборудования, кроме примитивных масок, ласт и гидрокостюмов. Документальные свидетельства их существования относятся к XVII веку, но в наше время профессия считается исчезающей, а возраст современных «русалок» не меньше 60 лет. Стоит посмотреть на, возможно, последнее поколение хэнё. Еще можете заглянуть в музей, посвященный этим героическим женщинам.
5. Самая длинная в мире лавовая пещера Манчжангуль на острове Чеджудо
Прогулка по этой пещере — настоящее приключение. Здесь можно рассмотреть, как передвигались лавовые потоки, обходя твердые породы и создавая извилистый маршрут. Длина пещеры составляет 13 422 метра, но только один километр открыт для туристов. Внутри туннеля постоянно поддерживается температура в районе +11... +21 °C для создания комфортной атмосферы, ведь прогулка занимает у любопытных исследователей около часа. Здесь также обитают редкие виды летучих мышей, чье присутствие добавляет пещере таинственности. В конце одного из каналов пещеры, открытых для туристов, расположена самая крупная в мире лавовая колонна, сформировавшаяся, когда большой объем лавы стекал с верхнего уровня. Ее высота составляет 7,6 метра.
6. Парк водопадов Чхонджеён на острове Чеджудо
В парке есть три красивейших водопада, которые спадают каскадом. Рядом с самым большим водопадом, вторым из трех, через ущелье перекинут впечатляющий горбатый мост с романтическим названием «Мост семи нимф», с которого открывается незабываемый вид на море. По местной легенде, у небесного царя служили семь нимф, которые ходили купаться к водопаду при свете звезд. Отсюда и название водопада — Чхонджеён, пруд Небесного императора. К самому водопаду ведет чудесная, пышно цветущая аллея. Здесь можно гулять, наслаждаясь видами, и представлять, как оживают древние легенды.
7. Культурная деревня Камчхон в Пусане
Пусан — это второй крупнейший город Южной Кореи, его еще называют морской столицей страны. Современные многоэтажные здания здесь возвышаются на фоне прибрежного пейзажа. Но есть в Пусане другая достопримечательность, которая стала его визитной карточкой, — это культурная деревня Камчхон, своего рода живая история Пусана, которая получила вторую жизнь в 2010 году, когда было принято решение создать новую точку притяжения в городе и преобразить ветшающий квартал в нечто яркое и современное. Дома перекрасили, уличные художники расписали стены, создали множество забавных скульптур. Одна из самых любимых среди туристов — это сценка из «Маленького принца»: принц вместе с лисом любуется разноцветными крышами квартала. Редкий гость Камчхона пройдет мимо этих двух друзей, чтобы не сфотографироваться с ними. В этом квартале можно блуждать в лабиринтах узких улочек, открывая все новые удивительные места и детали, таинственно спрятанные в глубине.
8. Тондэмун Дизайн Плаза в Сеуле
Об этом здании было много споров, но когда культурно-развлекательный центр DDP (Dongdaemun Design Plaza), построенный самой титулованной женщиной-архитектором нашего времени Захой Хадид, был открыт, споры прекратились. Остались одни восторги. В 2015 году здание стало самым популярным корейским тегом в инстаграме, самым часто упоминаемым в фейсбуке. Тондэмун Дизайн Плаза расположен в историческом центре Сеула, рядом с древней крепостной стеной и воротами Тондэмун. На четырех надземных и трех подземных этажах DDP есть множество выставочных залов, музей дизайна, мемориал, посвященный истории стадиона «Тондэмун», который раньше находился на этом месте, а также другие выставочные центры, в которых проводятся интересные выставки и всевозможные показы. DDP — это центр инновационного дизайна Кореи, лаборатории работают 24/7, и каждый может узнать, как создаются инновационные гаджеты и предметы обихода.
9. Мост-фонтан в Сеуле
Еще одно удивительное творение человека — радужный фонтан «Лунный свет», установленный на мосту Панпхо-дэгё в Сеуле. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире фонтан на мосту, ведь, учитывая обе стороны моста, общая протяженность двустороннего фонтана составляет 1140 м! Днем фонтан напоминает колышущиеся ветви ивы, а ночью, когда включаются 200 разноцветных лампочек, он превращается в яркий арт-объект, окрашенный во все цвета радуги. На берегу есть уютный парк, в котором приятно устроить пикник с видом на мост.
10. Национальный парк Сораксан
Природный оазис на территории Южной Кореи — Национальный парк Сораксан — тоже находится под охраной ЮНЕСКО. Гордость страны, живописный уголок первозданной красоты раскинулся на территории почти 375 кв. км в провинции Канвондо. Побывать в этих местах — значит увидеть старинные буддийские монастыри, полюбоваться стремительными горными реками и водопадами, окунуться в термальные минеральные источники, температура воды в которых достигает +49 °С! В парке можно выбрать одну из туристических троп, чтобы подняться на вершину или прогуляться по цветущим полям. Тем, кто не испугался трудностей, прямо на горе вручают медаль покорителя Сораксана с памятной гравировкой. Если вы не готовы к восхождению, насладиться красотой гор можно, поднявшись по канатной дороге Seorak Cable Car. Проезжая по ней, видишь величественные стены крепости Квонгымсон, территорию Малого парка, долину Чоханнён и скалу Ульсанпави, а на востоке открывается замечательный вид на безграничное Восточное море.
11. Город Кёнджу, или «Музей без стен»
Кёнджу не зря носит неофициальное название «Музей без стен», ведь здесь столько достопримечательностей, что их вряд ли можно обойти за один день. Город был столицей древнего корейского государства Силла, когда культура и искусство находились на пике расцвета. На всей территории города до наших дней сохранились исторические памятники, признанные национальными сокровищами: храм Пульгукса, грот Соккурам, фольклорная деревня Яндон и многие другие. Среди пейзажей Кёнджу особое место занимают величественные холмы с древними погребениями — это парк Тэрынвон, где находятся 23 могилы королей и королев. Также на территории есть одна из старейших сохранившихся в Восточной Азии обсерваторий, которая по совместительству является одним из старейших научных сооружений на Земле. Во время путешествия в Кёнджу обязательно попробуйте местные специалитеты — булочки хваннам ппан, которые готовят из теста с фасолевой начинкой, а также сладковатые нежные блинчики из ячменной муки тоже с начинкой из фасоли — чхальпори ппан.
12. Деревня вьющейся реки в Андоне
Город Андон находится примерно посередине пути из Сеула до Пусана, туда стоит заехать, чтобы увидеть традиционную корейскую деревню, застроенную домами ханок. Хахве расположена в живописном месте у излучины реки Нактонган. Поскольку река протекает, извиваясь вдоль деревни, ее название так и переводится — «деревня вьющейся реки». В древней Хахве жила корейская знать, так что дома отлично сохранили свой первоначальный облик, там и сейчас проживают местные жители. В некоторых ханоках можно остановиться на ночлег — они работают как гостиницы. В выходные дни в деревне проходят танцевальные представления, в которых используются знаменитые деревянные маски, изготавливаемые в Хахве. Существует девять видов масок, каждая из которых изображает персонажа с определенным характером и социальным статусом (невеста, монах, дурак, вдова, ученый, аристократ и т.п.). Маски — один из самых популярных сувениров среди туристов. В конце сентября — начале октября в деревне проходит красочный Международный фестиваль масок, который может стать отличным поводом посетить Хахве.
13. Природный экологический парк залива Сунчхонман
Что может быть прекраснее нетронутой природы? Райский уголок в Южной Корее, экологический парк Сунчхонман раскинулся на песчаном берегу среди зарослей камыша. При каждом дуновении ветра камыш качается, подобно морской волне, а вокруг летают журавли, аисты, колпицы и другие редкие птицы, которых в парке около 140 видов. Вы наслаждаетесь красотой и обретаете гармонию. В саду Сунчхонман произрастает более 790 тысяч деревьев 505 видов, а также более 3 миллионов цветов 113 видов. По территории залива курсирует небольшой поезд, из окон которого можно насладиться видами и сделать фотографии, чтобы сохранить прекрасный момент и, конечно, поделиться им в инстаграме.
14. Храм Хэдон Ёнгунса в Пусане
Это один из немногих храмов Кореи, расположенных у моря. Древняя архитектура прекрасно вписывается в прибережный пейзаж — кажется, что перед вами дворец морского царя. Самая необычная достопримечательность храма Ёнгунса — 108-ступенчатая лестница и скала Хэмачжи пави, на которой под плеск волн принято встречать восход солнца. Также существует поверье, что если потереть нос и живот у статуи Будды, которая стоит на входе в храм, то в семье обязательно родится сын, а если подняться или спуститься по лестнице долголетия, то вам обеспечена долгая жизнь. В день рождения Будды, который приходится на восьмой день четвертого лунного месяца по Лунному календарю, в этом месте царит необыкновенная атмосфера, здесь зажигаются сотни разноцветных лотосовых фонарей, и кажется, что чудеса возможны.
15. Чайная плантация в Посоне
Посон — это регион, где производится основная доля корейского чая. Его удивительные пейзажи вошли в список канала CNN «31 наиболее живописный пейзаж мира», что уже говорит само за себя. Чтобы осмотреть всю территорию чайных полей Тэхан-давон, нужно обойти несколько дорожек, расходящихся в разные стороны от центральной площади. Есть два самых популярных маршрута: подъем по лестнице на смотровую площадку и прогулка по дороге криптомерий к башне обозрения с видом на море, а еще отсюда открывается удивительный вид на чайные плантации, причудливо извивающиеся и убегающие вдаль. По соседству с чайными полями Тэхан-давон находится Корейский музей чая. Здесь можно узнать все об истории и культуре возделывания чая, а также научиться правильно заваривать и пить этот замечательный напиток. Помимо этого, в Посоне можно попробовать самые разнообразные блюда с добавлением зеленого чая. Это и холодная лапша нэнмён, и вкуснейшее мороженое, и котлетки ттоккальби, а также другие блюда и напитки, от самых простых закусок до полноценных блюд. Они отличаются насыщенным вкусом и ароматом, к тому же невероятно полезны для здоровья.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.