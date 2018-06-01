15 видов Южной Кореи, которые вы запомните навсегда

15. Чайная плантация в Посоне

Посон — это регион, где производится основная доля корейского чая. Его удивительные пейзажи вошли в список канала CNN «31 наиболее живописный пейзаж мира», что уже говорит само за себя. Чтобы осмотреть всю территорию чайных полей Тэхан-давон, нужно обойти несколько дорожек, расходящихся в разные стороны от центральной площади. Есть два самых популярных маршрута: подъем по лестнице на смотровую площадку и прогулка по дороге криптомерий к башне обозрения с видом на море, а еще отсюда открывается удивительный вид на чайные плантации, причудливо извивающиеся и убегающие вдаль. По соседству с чайными полями Тэхан-давон находится Корейский музей чая. Здесь можно узнать все об истории и культуре возделывания чая, а также научиться правильно заваривать и пить этот замечательный напиток. Помимо этого, в Посоне можно попробовать самые разнообразные блюда с добавлением зеленого чая. Это и холодная лапша нэнмён, и вкуснейшее мороженое, и котлетки ттоккальби, а также другие блюда и напитки, от самых простых закусок до полноценных блюд. Они отличаются насыщенным вкусом и ароматом, к тому же невероятно полезны для здоровья.