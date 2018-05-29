Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки
Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой, сообщается на официальном сайте ведомства.
Теперь гражданам обеих стран не нужно оформлять визу, даже если срок их пребывания превышает 30 дней.
Теперь у России есть безвизовые соглашения со всеми государствами региона — Белизом, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой и Сальвадором.
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