Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки

Министр иностранных дел Сергей Лавров подписал соглашение о взаимной отмене виз с Коста-Рикой, сообщается на официальном сайте ведомства.

Теперь гражданам обеих стран не нужно оформлять визу, даже если срок их пребывания превышает 30 дней.

Теперь у России есть безвизовые соглашения со всеми государствами региона — Белизом, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой и Сальвадором.