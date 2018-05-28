Со 2 июня возобновятся рейсы из Пулково в китайский Урумчи

Авиакомпания China Southern Airlines со 2 июня возобновит прямые рейсы из Пулково в китайский город Урумчи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором аэропорта. Рейсы будут выполняться на новых узкофюзеляжных самолетах Boeing 737 MAX 8.

Такой тип авиалайнеров ранее в петербургском аэропорту не обслуживался. По словам Оливера Вайса, главного операционного директора компании-оператора Пулково, с момента начала выполнения рейсов из Петербурга в 2015 году China Southern Airlines обслужила на линии свыше 93 тыс. пассажиров (из них свыше 38 тыс. пассажиров в 2017 году).

«Мы уверены, что есть существенный потенциал для расширения нашего сотрудничества. Сегодня основной пассажиропоток приходится на летний сезон. Однако укрепление деловых и культурных связей между Россией и Китаем позволяет рассчитывать на устойчиво высокий спрос на круглогодичные перевозки. Кроме того, около 120 тыс. пассажиров ежегодно по-прежнему путешествуют между Санкт-Петербургом и пунктами Китая со стыковками», — отметил Вайс. В прошлом году пассажиропоток между Петербургом и городами Китая составил 223,7 тыс. пассажиров. Рост по сравнению с 2016 годом составил 32%.

В текущем сезоне из Пулково выполняются регулярные рейсы в в Сиань, Чэнду, Урумчи, Пекин, Нанкин, Шанхай. Кроме того, планируются чартерные перелеты в Гуанчжоу, Шанхай, Ухань и Шэньжень.

По материалам «ДП»