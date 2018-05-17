Пассажиров Ryanair будут доставлять автобусами из Петербурга в Лаппеенранту

Транспортная компания «Амрон», работающая в России под латвийским брендом Ecolines, получила разрешение от Финляндии на осуществление регулярных автобусных рейсов между Петербургом и аэропортом Лаппеенранты.

Как рассказал директор по маркетингу «Амрон» Андрей Волков, компания планирует возить туристов ко всем рейсам ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. В конце марта перевозчик открыл маршрут в итальянский Милан-Бергамо.

Накануне, 16 мая, из аэропорта Лаппеенранты вылетел первый борт в Афины. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. По словам Волкова, расписание автобусов построено таким образом, чтобы у пассажиров был достаточный запас времени перед вылетом и после посадки. Волков сообщил, что компания получила все разрешения на открытие маршрута от финской стороны и ждет ответа от российского Минтранса, однако сколько времени это займет, пока неизвестно. В компании «Амрон» надеются, что документы будут готовы к июлю.

Сейчас между Петербургом и Лаппеенрантой курсируют автобусы АО «Совавто Санкт-Петербург», из Выборга ходит «Саймаа Экспресс», но остановки в аэропорту у них нет. Кроме того, в Лаппеенранту из Петербурга ездят нерегулярные перевозчики, но им не предоставляется право на прохождение границы вне очереди. Сегодня, 17 мая, компания Lux Express Group запустила автобусные сообщения по маршруту между Петербургом и аэропортом Хельсинки Вантаа.

По материалам «ДП»