Госдума разрешила РЖД не возвращать деньги за билеты на поезда

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается введение невозвратных билетов на поезда дальнего следования. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

С этого момента пассажиры смогут выбирать, какой билет приобрести — обычный или невозвратный. «От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — говорится в пояснительной записке к закону.

Деньги за невозвратный билет можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место, указывается в документе. Также возлагается на перевозчика или уполномоченного им лица обязанность до заключения договора перевозки пассажира убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо билета по тарифу, не предусматривающему такого условия.

Как отмечается в заключении комитета ГД по транспорту, данные нормы позволят «существенно снизить стоимость билетов». В конце 2017 года участники проведенного ВЦИОМом опроса назвали принятие закона о введении более дешевых невозвратных билетов на поезда одной из наиболее важных задач законодателей. Согласно действующей норме при отказе от поездки не менее чем за 8 часов до отправления поезда ему обязаны вернуть полную стоимость проезда, состоящую из стоимости билета и стоимости плацкарты за вычетом суммы сервисного сбора в размере 192,7 рублей. При возврате билета менее чем за 8 часов, но более чем за 2 часа до отправления поезда возвращается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, если же до отправления поезда осталось меньше 2 часов, то стоимость плацкарты не возвращается.

По материалам «ДП»