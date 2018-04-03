В самолетах «Аэрофлота» запустят безлимитный интернет на протяжении всего полета

«Аэрофлот» оснастил восемь самолетов Airbus A320 системой развлечений и доступа в интернет через Wi-Fi, сообщают «Ведомости». Безлимитный доступ в интернет появится к июлю. К декабрю парк подключенных лайнеров должен расшириться до 81 самолета.

Стоимость подключения на час составит 800 рублей, на весь полет — 1000 рублей. Скорость подключения составит 10 мегабит в секунду. Однако непонятно, рассчитана ли скорость на весь интернет-канал для лайнера, или для каждого пассажира в отдельности. При этом непонятно, это ширина канала для всего лайнера или для каждого пассажира в отдельности.