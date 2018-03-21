Лоукостер «Победа» прорекламировал рейсы в Германию самолетом с надписью «На Берлин!»
С 26 апреля лоукостер «Победа» запускает рейсы в Берлин. До конца лета компания распродает 170 авиабилетов всего за 499 рублей. Примечательно, что большая часть акционных билетов доступна на 9 мая.
Сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов обратил внимание в своем Facebook на то, что авиакомпания прорекламировала на своем сайте рейсы в столицу Германии фотографией самолета, на котором написан лозунг военного времени «На Берлин!». Во время ВОВ его на танки наносили советские солдаты.
Лоукостер пока никак не прокомментировала выбор лозунга для рекламной кампании.
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