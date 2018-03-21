Лоукостер «Победа» прорекламировал рейсы в Германию самолетом с надписью «На Берлин!»

С 26 апреля лоукостер «Победа» запускает рейсы в Берлин. До конца лета компания распродает 170 авиабилетов всего за 499 рублей. Примечательно, что большая часть акционных билетов доступна на 9 мая.

Сооснователь и издатель Look At Media Алексей Аметов обратил внимание в своем Facebook на то, что авиакомпания прорекламировала на своем сайте рейсы в столицу Германии фотографией самолета, на котором написан лозунг военного времени «На Берлин!». Во время ВОВ его на танки наносили советские солдаты.