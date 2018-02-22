В честь 23 февраля РЖД распродает билеты в купе со скидкой 70 % до конца месяца

Пассажиры поездов дальнего следования смогут получить скидку на билеты до 70 %. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

Скидка предоставляется на верхние полки вагонов купе в поездах, которые будут курсировать до 28 февраля включительно по направлениям из Петербурга в Новороссийск, Владикавказ, Махачкалу, Адлер и в обратном направлении, из Москвы в Петербург, Череповец, Саранск, Екатеринбург, Нижневартовск, Кисловодск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Саратов, Новороссийск, Курск и в обратном направлении.

Также дешевле купить билеты можно на поезда из Казани в Москву и Санкт-Петербург и в обратном направлении, по внутрирегиональным маршрутам: Новосибирск — Омск, Нижневартовск — Омск, Волгоград — Грозный, Новосибирск — Владивосток и другим.

Количество мест ограничено.