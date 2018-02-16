Авиакомпания «Россия» откроет ежедневные рейсы из Петербурга в Лондон

С 25 марта (начало летней навигации) авиакомпания «Россия» запускает ежедневные рейсы из аэропорта Пулково в лондонский аэропорт Гатвик.

«Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus А319 в двухклассной компоновке: 8 мест класса “Бизнес” и 120 мест класса “Эконом”», — рассказал официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

Рейс из Петербурга вылетает в 14:30, обратные из Лондона в 22:25 по местному времени.