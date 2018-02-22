Гид: путешествие в Пьемонт

Но лучшая пара к местным винам — легендарный пьемонтский трюфель. В сезон охоты за ними можно арендовать собаку-добытчика породы лаготто-романьоло. Или поучаствовать в ежегодном мировом аукционе белых трюфелей в замке Гринцане-Кавур. Пару месяцев назад как раз был установлен новый рекорд: японский финансист Юджин Фунг купил трюфель весом 850 грамм за 75 000 евро.

Отсутствие моря не отменяет водных прогулок. Популярному озеру Гарда ни в чем не уступает Маджоре – именно его в XIV веке заприметило знатное и сказочно богатое семейство Борромео и превратило местные скалистые острова в заповедные, построив на каждом виллу. На острове Мадре, куда приезжали рожать все женщины клана, разбили сады с редкими растениями, включая кашмирский кипарис. Остров Пескаторе отвели рыбакам — они и сегодня живут здесь, а свежий улов продают в местный видовой ресторан Verbano. На главном острове Белла семья отстроила дворец для балов и пиршеств. Традиции чтят до сих пор: свадьбу Беатрис Борромео с внуком князя Монако Пьером Казираги отмечали именно здесь. Причем, как музей остров продолжает работать даже в случае такого торжества – дворец и несколько вечно цветущих парков доступны для туристов даже если вечером планируется вечеринка Борромео.

Любителям флоры вообще скучать не придется — на берегу озера разместился ботанический сад виллы Таранто площадью 16 гектаров с 20000 редких и ценных экземпляров, 80000 клубневых растений в расцвете и 15000 бордюрных. А по-знатному зачекиниться можно в фамильном отеле аристократической семьи Grand Hotel Des Iles Borromees, в люксе с видом на озеро, в котором подолгу жил Эрнест Хемингуэй.

текст: Кристина Шибаева

фото: архивы пресс-служб