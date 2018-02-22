Гид: путешествие в Пьемонт
Наименее распиаренный регион Италии, Пьемонт упорно сохраняет размеренный темп жизни, заданный Савойской династией: стал родиной движения Slow Food и хвалится небольшими фермерскими хозяйствами и винодельнями.
Дословно название региона переводится как «Подножие горы» — Альпы и Лигурийские Апеннины выстроили стену с трех его сторон (поэтому лыжи в трипе по северу Италии понадобятся однозначно), но Пьемонт захватил сразу две климатические зоны: на равнине царит умеренно-континентальный климат, с длинным летом с мая по октябрь.
Приземлившись в аэропорту Турина (недавно стартовали прямые рейсы из Петербурга, бинго!), следует скинуть багаж в отеле в центре — нам понравился Grand Hotel Sitea — и неистово гулять по городу, похожему на Петербург, — в XVI веке герцог Эммануил Филиберт сделал Турин столицей Савойской династии и приказал архитекторам строить здания по-новому, со строгими фасадами. Через полтора века воспитанных этой школой мастеров Петр I приглашал возвести Северную столицу. В небольшом Турине достопримечательностей наберется на несколько эксурсионных дней: от королевских дворцов до собора Святого Иоанна Крестителя, тут хранится Туринская плащаница, в которую по преданию Иосиф из Аримафеи обернул тело Христа, от стадиона футбольного клуба «Ювентус» до крупнейшего в Европе Египетского музея.
Грамотное продолжение путешествия — турне по усеянным виноградниками провинциям, хрестоматийное гави стоит попробовать — угадайте где — в Гави. И заночевать на одной из старинных виноделен. Например, семья Моккагатта, много веков владеющая виллой Спарина, переоборудовала бывший дом для прислуги в бутик-отель, а сами живут в особняке рядом и завтракают вместе с постояльцами в местном ресторане на холме, гордо оглядывая свои владения. Хозяин другой именной винодельни Роберто Саротто лично показывает все этапы производства, включая гордость региона — бароло. Теперь, когда мы многозначительно заказываем бутылку этого красного к столу, официанты так же многозначительно кивают в ответ, углядев в нас знатоков. Все просто: его называют королем вин и вином королей. Канонический триколор моцарелла — томат — базилик для полнотелого бароло не пойдет, поэтому в регионе принято трапезничать плотно и медленно. Местные сыроварни поставляют на всю страну кастельманьо, робиолу, горгонзолу, таледжо и грана падано. У каждой хозяйки есть собственный рецепт начиненных мясом или колбасами равиолей — самые популярные аньолотти дель плин еще и поливают мясным соусом. А на десерт замешивают крем джандуйя из пьемонтского фундука — тот самый, которым наполняют конфеты Ferrero Rocher.
Но лучшая пара к местным винам — легендарный пьемонтский трюфель. В сезон охоты за ними можно арендовать собаку-добытчика породы лаготто-романьоло. Или поучаствовать в ежегодном мировом аукционе белых трюфелей в замке Гринцане-Кавур. Пару месяцев назад как раз был установлен новый рекорд: японский финансист Юджин Фунг купил трюфель весом 850 грамм за 75 000 евро.
Отсутствие моря не отменяет водных прогулок. Популярному озеру Гарда ни в чем не уступает Маджоре – именно его в XIV веке заприметило знатное и сказочно богатое семейство Борромео и превратило местные скалистые острова в заповедные, построив на каждом виллу. На острове Мадре, куда приезжали рожать все женщины клана, разбили сады с редкими растениями, включая кашмирский кипарис. Остров Пескаторе отвели рыбакам — они и сегодня живут здесь, а свежий улов продают в местный видовой ресторан Verbano. На главном острове Белла семья отстроила дворец для балов и пиршеств. Традиции чтят до сих пор: свадьбу Беатрис Борромео с внуком князя Монако Пьером Казираги отмечали именно здесь. Причем, как музей остров продолжает работать даже в случае такого торжества – дворец и несколько вечно цветущих парков доступны для туристов даже если вечером планируется вечеринка Борромео.
Любителям флоры вообще скучать не придется — на берегу озера разместился ботанический сад виллы Таранто площадью 16 гектаров с 20000 редких и ценных экземпляров, 80000 клубневых растений в расцвете и 15000 бордюрных. А по-знатному зачекиниться можно в фамильном отеле аристократической семьи Grand Hotel Des Iles Borromees, в люксе с видом на озеро, в котором подолгу жил Эрнест Хемингуэй.
текст: Кристина Шибаева
фото: архивы пресс-служб
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