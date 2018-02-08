«Победа» устраивает распродажу билетов на летние рейсы по 499 рублей

8 февраля в 11:00 на сайте авиакомпании «Победа» началась распродажа дешевых билетов на летние рейсы.

Всего в продажу поступят 100 тысяч билетов на летние даты. Цены начинаются от 499 рублей - в цену входит провоз только ручной клади. За багаж весом до десяти килограммов при условии предварительного оформления потребуется доплатить еще столько же, а если чемодан весит более 10 кг, то его перевозка обойдется дороже.

В летнем сезоне 2018 года «Победа» планирует обслуживать около 80 направлений. Количество дешевых билетов для каждого рейса ограничено.