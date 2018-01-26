Эрмитаж, Русский музей и Эрарта попали в топ журнала National Geographic

Американский журнал National Geographic составил топ мест, обязательных к посещению в Петербурге, который авторы назвали «имперской столице России».

«Петербург — город искусства, столица империи Петра Первого.Он бесспорно является сердцем культурной жизни России — со всемирно известным балетом, театрами и многим другим.», — пишет издание.

Так, в топ попал Русский музей — по мнению авторов списка, это «идеальное место чтобы погрузиться в русское искусство». Эрмитаж американские журналисты назвали «бриллиантом в короне российских музеев». Также National Geographic выделил музей современного искусства Эрарта (в особенности сувенирный магазин), музей Фаберже и филиал Театрального музея — квартиру династии Самойловых.

Ранее издание the Guardian составило гид по Петербургу, в который вошли «Порт Севкабель», «Хачапури и вино» и «Голицын Лофт», а в преддверии 100-летия Октябрьской революции, британская газета The Telegraph подготовила список 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию и внесла Петербург в топ обязательных к посещению городов, а терминал Пулково назвала самым красивым аэропортом в мире.