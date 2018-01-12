Российским туроператорам разрешили продавать туры в Египет

Ростуризм подтвердил, что после открытия авиасообщения с Каиром туроператоры смогут продавать путевки не только в египетскую столицу, но и в пляжную зону.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о якобы имеющем место запрете Федерального агентства по туризму на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира, обращаем внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы агентства «Интерфакс».

Примечательно, что у большинства российских туроператоров Египет пока так и не появился предложениях. В некоторых компаниях уже начали добавлять эту страну на сайты, но никаких конкретных дат вылета нет. У многих трэвел агентств до сих пор висят предупреждения, что туры по этому направлению недоступны для бронирования.