Российских туристов эвакуируют из-за извержения вулкана на Бали

На индонезийском острове Бали проснулся вулкан Агунг. Из-за извержения российских туристов эвакуировали на паромах на соседние острова. Информация об этом появилась на сайте «Ростуризма».

Согласно сообщению ведомства, индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий присвоило извергающемуся вулкану максимальный четвертый уровень опасности, так как столб дыма из него поднялся на высоту 4000 метров.

По предварительным данным, на острове находилось около 60 тысяч туристов, из которых около 300 россиян. «Ростуризм» призвал путешественников сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Из-за стихии на Бали закрыт международный аэропорт Денпасар и отменены все рейсы.