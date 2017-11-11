Путешественники из России сняли фильм о самой большой пещере на Земле

Возраст Сон Донга – более трех миллионов лет. Однако нашли её только в 1991 году, а первые исследования провели в 2009.

Пещера находится под строгим контролем правительства Вьетнама – простому любителю практически невозможно туда отправится. При этом экскурсию в эти места можно организовать только с разрешения ЮНЕСКО. Как признались путешественники: у них на оформления всех документов ушел примерно год.