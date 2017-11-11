Путешественники из России сняли фильм о самой большой пещере на Земле

Группа путешественников из России отправились в путешествие к самой большой пещере в мире – Сон Донг. Фильм об их поездке опубликован на YouTube.

Продюсер короткометражки Сергей Валяев рассказал, что их команда стала одной из первых в России, кто рискнул покорить Сон Донг. Эта пещера настолько огромна, что в ней бы мог бы разместиться один Нью-Йоркский квартал вместе с небоскребами. В длину Сон Донг достигает 5 километров, а в высоту – 200 метров. При этом внутри, благодаря световым просветам внутри пещеры, образовался собственный лес.

  • Внутри пещеры Сон Донг.
    Источник: https://tjournal.ru

Возраст Сон Донга – более трех миллионов лет. Однако нашли её только в 1991 году, а первые исследования провели в 2009.

Пещера находится под строгим контролем правительства Вьетнама – простому любителю практически невозможно туда отправится. При этом экскурсию в эти места можно организовать только с разрешения ЮНЕСКО. Как признались путешественники: у них на оформления всех документов ушел примерно год.

  • В команду экспедиции вошло почти 30 человек. В том числе носильщики, повара, охранники и гиды.
    Источник: https://tjournal.ru

  • Путешественники (слева направо): Андрей Ильичев, Эрнест Рудяк, Артём Юнусов и Дмитрий Дылдин
    Источник: https://tjournal.ru

     

Георгий Тарасов, режиссер фильма, признается, что он первый, кто использовал дрон внутри пещеры и не разбил его. Внутренние погодные условия постоянно мешали корректной работе устройства. Валяев также отметил: «Тайцы даже сфотографировали Жору, чтобы на стену почета повесить».

По материалам «TJ».


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