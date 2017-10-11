Как перестать работать с 9 до 6 и начать путешествовать?
Керуаковские принципы снова в деле: тревел-блогеры Александр Лапук и Полина Бржезинская уверенно демонстрируют в своих инстаграмах, что путь к счастью и заключается в самом пути. Пользуясь давним знакомством с Сашей — с тех пор как он был копирайтером в агентстве Smetana и всем просто голову снесло от их с Антоном Моховым проекта @insteadofthehead, и устав гадать, откуда путешественники берут деньги, мы напрямую спросили у битников новой формации: как перестать работать с девяти до шести и начать жить?
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На Полине: юбка и платье Saint-Tokyo (Saint-Tokyo), шуба osome2some (osome2some). На Саше: свитер и плащ Saint-Tokyo (Saint-Tokyo)
Наивно было бы призывать: «Бросайте работу и следуйте за своей мечтой!» Это, конечно, может выстрелить, но только в двух случаях: если у тебя богатые родители и есть, что продать или сдать, чтобы получить приличное количество средств на путешествия, или если ты оторванный автостопщик. Мы же где-то посередине. Единственное, что у нас есть, — вест-хайленд-уайт-терьер Харлей, а его особо в аренду не сдашь, но и работать на автомойке за кров где-нибудь в глуши нет особого желания.
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На Пхукете пара заночевала в номере, из которого только-только съехал Снуп Дог.
Поэтому первое правило: не всегда стоит бросать работу ради путешествий. Даже если вы отбываете по девять часов в офисе, то таких дней у вас в году 220, а это значит, что остается более ста (вдумайтесь, ста!) выходных и праздников для путешествий. Это как раз то время, треть жизни, которую вы тратите на просмотр профилей крутых путешественников и негодование, почему они там, а вы здесь. Но похоже, в том, что вы не путешествуете, виноват не офис и не тиран-начальник, а угадайте кто.
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Ирония судьбы: Новый год без снега и оливье, зато с каноэ и веслом на островах Пхи-Пхи.
Если вы все же бросили работу, как и мы (а кто сказал, что мы отличались особым умом в принятии жизненно важных решений?), то вот пункт два: найдите способ монетизировать свои навыки, чтобы даже в путешествиях иметь стабильный доход. Благо сейчас можно делать деньги из воздуха, в нашем случае — из фотографий и текстов. Мы ведем каждый свой блог, делаем рекламу брендам и пишем креативные концепции. Стоит отметить, что бОльшая часть клиентов, с которыми мы сотрудничаем, — контакты с бывшей работы. Необязательно красть базу, но не стоит принципиально забывать людей, которые оценят твой талант и труд и готовы будут за него платить.
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Американская классика — романтичные фото на краю скалы.
Третий пункт нашего мануала гласит: главное — начать. И да, начинаем мы что-то только в третьем пункте. Многие думают, что путешествовать сложно и дорого, но вообще-то некоторые нетривиальные направления по стоимости сравнимы с кутежным уик-эндом в Москве. Например, объехать всю Исландию реально за 50 тысяч рублей с билетами, при этом не лишая себя комфорта, но деля какие-то расходы с друзьями, как это сделали мы. Можно, конечно, уложиться и в 5 тысяч (тру стори, наш друг так сделал), если у вас есть палатка, консервы и вы готовы ловить машины под дождем. Качество увиденного от этого не изменится.
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Побег в Баку обернулся пробежкой по Центру Гейдара Алиева, который построила Заха Хадид.
Если легких на подъем друзей у вас нет, ищите единомышленников в путешествиях! Мы долго ездили поодиночке, и вот что интересно: даже забурившись за пределы дружественной отельной Европы и ночуя в кочевом кемпинге, никогда не выходили из-за общего стола, не обзаведясь парочкой новых приятелей, вписками в их дома в разных странах и договоренностями о совместных поездках.
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Если звезды зажигают, значит, ребята едут из Намибии в ЮАР.
И наконец, не жадничайте. Путешествия — самая необидная трата кровно заработанных. Радость от покупки нового айфона или автомобиля будет длиться неделю, а через год вы и вовсе захотите их поменять. А самое крутое в путешествиях то, что даже резко негативные эмоции со временем стираются. У нас, например, украли деньги в Гаване, а наш знакомый в Норвегии вообще утопил фотоаппаратуру на миллион рублей, но вообще-то и эти примеры мы вспомнили с трудом. По какой-то причине память оставляет чистое счастье: мы с улыбкой вспоминаем закат на мысе Доброй Надежды или как ушли в Мертвую долину без воды и потом ее судорожно искали, как матерились и смеялись на ступенях, ведущих с Троллтунги, как стояли по щиколотку в воде в ливень в Южной Америке, когда наше каноэ чуть не унесло в Андаманское море.
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Вид сверху лучше, особенно если он на Копакабану или озеро Титикака.
В общем, мы все это к тому, что неважно, в офисе вы работаете или дома, получаете 20 тысяч рублей или 20 миллионов, путешествие можно начать, просто открыв приложение по покупке билетов в телефоне. Если бы нам заплатил какой-нибудь агрегатор по бронированию авиабилетов, мы бы обязательно указали здесь ссылку на него — видите, это просто. Но, к сожалению, он этого не сделал, поэтому никакой ссылки не будет. А жаль, могли бы на эти деньги куда-нибудь поехать.
Текст: Кристина Шибаева
Фото: Алексей Костромин, фото из блогов в Instagram Саши и Полины
Стиль: Яна Абрамешина
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