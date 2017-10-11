Как перестать работать с 9 до 6 и начать путешествовать?

В общем, мы все это к тому, что неважно, в офисе вы работаете или дома, получаете 20 тысяч рублей или 20 миллионов, путешествие можно начать, просто открыв приложение по покупке билетов в телефоне. Если бы нам заплатил какой-нибудь агрегатор по бронированию авиабилетов, мы бы обязательно указали здесь ссылку на него — видите, это просто. Но, к сожалению, он этого не сделал, поэтому никакой ссылки не будет. А жаль, могли бы на эти деньги куда-нибудь поехать.

Текст: Кристина Шибаева

Фото: Алексей Костромин, фото из блогов в Instagram Саши и Полины

Стиль: Яна Абрамешина