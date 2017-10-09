Новая Голландия попала в список вещей, ради которых стоит ехать в Россию по версии The Telegraph

В преддверии 100-летия Октябрьской революции, британская газета The Telegraph подготовила список 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию. Среди них — несколько петербургских достопримечательностей.

«Петербург разорвал все шаблоны, построив Новую Голландию на месте бывших царских морских тюрем. Теперь тут находятся фудкорты, пространство с зеленью, лежаками и игровой площадкой. Горожане любят приходить сюда на выходных», — пишет издание.

В список также попал ресторан «Мансарда» ( «Ресторан с панорамными окнами, из которых открывается захватывающий вид на городские здания, мимо которых 100 лет назад маршировали большевики»), а также картина Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта», которая находится в Эрмитаже, исторические апартаменты «Романов» в одной из старейших гостиниц в России — «Гранд Отель Европа» и полуденное чаепитие с пирожками в гостинице «Астория».

В рейтинг также попали Мавзолей Ленина на Красной площади, город Екатеринбург, балет, Кремль, московский парк «Зарядье», река Волга, а для любителей острых ощущений британские журналисты советуют почувствовать на себе все прелести традиционной российской бумажной волокиты при оформлении визы в нашу страну.

Ранее Telegraph внес Петербург в топ обязательных к посещению городов, а терминал Пулково — самым красивым в мире.