Полеты в Египет могут возобновиться осенью

Москва может уже осенью разрешить полеты в Египет, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, последняя инспекция показала соответствие нового терминала аэропорта Каира международным и российским требованиям авиабезопасности.

«Таким образом, технических препятствий к возобновлению авиасообщения не осталось», — сказал источник. По его словам, осталось урегилировать «нормативно-документальные формальности».

«Предполагается, что уже осенью первые прямые регулярные рейсы начнут курсировать между Каиром и Москвой. Затем к зиме может быть восстановлено чартерное сообщение с курортами Хургады и Шарм-эль-Шейха», — сказал источник.

Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении сообщения с конца 2015 года. Российские власти закрыли полеты в Египет в ноябре 2015 года после взрыва самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 11 марта страны согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности, который позволит возобновить полеты. Однако дата и место подписания соглашения пока не назначены.

По материалам «ДП»