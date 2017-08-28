В Петербурге начал работу первый зарубежный лоукостер Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air 28 августа выполнила свой первый рейс из аэропорта Пулково, сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Wizz Air стала первой низкобюджетной иностранной компаний, которая начала полеты из Пулково.

В данный момент Wizz Air выполняет прямые перелеты только по одному направлению — из Петербурга в Будапешт. Ранее между городами не было прямого авиасообщения. Коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос заявил «Коммерсанту», что рассчитывает по итогам года перевезти из Петербурга в Будапешт 14 тыс. пассажиров.

Рейсы авиакомпании на судах Airbus 320 отправляются из Пулково дважды в неделю: в период с 27 августа по 25 октября — по средам и воскресеньям, с 31 октября — по вторникам и субботам. Билеты на рейсы Петербург — Будапешт продаются по цене от 30 евро (цена в одну сторону, включая все налоги).

Также руководство аэропорта ведет переговоры с другими иностранными лоукостерами об открытии новых рейсов из Петербурга. Приоритетными являются направления Юго-Восточной Азии и Европы, отмечал ранее коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.

Авиакомпания Wizz Air создана в 2003 году. Штаб-квартира перевозчика расположена в Будапеште. Низкобюджетный перевозчик выполняет перелеты в 141 аэропорт 42 стран мира. Флот компании насчитывает 81 воздушное судно Airbus A320 и А321.

По материалам «ДП»