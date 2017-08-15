Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве

Авиакомпания Air Berlin объявила о финансовой несостоятельности. В ее заявлении, на которое ссылается Meduza, говорится, что основной акционер — компания Etihad Airways — отказалась от дальнейшей финансовой поддержки немецкого авиаперевозчика.

При этом власти Германии предоставили Air Berlin кредит в 150 млн евро. Благодаря этим деньгам авиакомпания сможет еще некоторое время выполнять полеты.

Авиакомпания Air Berlin по объему пассажирских перевозок занимает второе место среди немецких компаний и седьмое — среди европейских. Она выполняет рейсы по 150 направлениям, включая Москву. Партнером Air Berlin в России является авиакомпания S7. Компания ежегодно перевозит около 30 млн пассажиров.

В течение нескольких последних лет Air Berlin терпит убытки. В 2016 году они составили около 780 млн евро, увеличившись за год почти вдвое. Продолжать полеты компании удавалось за счет финансовой помощи от Etihad Airways.

По материалам «ДП».