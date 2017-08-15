Туроператоры назвали самые дешевые направления пляжного отдыха в сентябре

Самое значительное снижение цен в сентябре демонстрируют российские направления и Турция, сообщает АТОР. Самый дешевый недельный тур на двоих в Крым с вылетом 1 сентября можно купить за 20 тыс. руб. Об этом пишет РБК.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг курортных направлений с самыми низкими ценами с вылетом 1 сентября. Так, в Сочи минимальная цена на пляжный тур упала почти на 42%, в Анапе и Крыму — на треть. Стоимость туров рассчитана на двоих взрослых, в нее входит непосредственно сам перелет и проживание в течение семи дней.

Например, самый дешевый пакетный тур в Крым с вылетом 1 сентября стоил по состоянию на вечер 14 августа 19,3 тыс. руб. В целом, тур на полуостров подешевел на 30% — в начале августа он стоил порядка 30 тысяч рублей. Второе место рейтинга туроператоров досталось Сочи: недельный тур на двоих в отель категории «три звезды» с авиаперелетом и без питания будет стоить 24,4 тысячи рублей.

Туры в Анапу заняли третье место — 25,8 тысяч рублей на двоих. Турция и Болгария на четвертом и пятом месте соответственно: пляжный отдых в начале сентября в Турции будет стоить 27–30 тыс. руб. за 7 ночей, а в Болгарии — 30,3 тыс.руб. (включая завтраки).