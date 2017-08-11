Роспотребнадзор признал Анталью небезопасной для туристов

Роспотребнадзор признал турецкий курортный район Анталья небезопасным для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Решение контролирующего органа уже согласовано с МИД России. В ближайшее время об этом будет проинформирован Ростуризм. «Интерфакс», который также ссылается на осведомленные источники, утверждает, что речь идет об опасности для здоровья туристов.

Ранее появилась информация о том, что в этом регионе участились случаи заболевания вирусом Коксаки, однако Минздрав Турции опроверг эту информацию. Коксаки — энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Он поражает кожу и слизистые оболочки, вызывает острый геморрагический конъюнктивит, а также заболевания верхних дыхательных путей, горла и асептический менингит.

Роспотребнадзор открыл горячую линию, по которой можно сообщить о случаях заражения вирусом.