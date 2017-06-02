США ужесточили правила выдачи виз

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые, гораздо более строгие правила для просителей американской визы. Согласно им, сотрудники посольств и консульств США будут запрашивать имена в социальных сетях, номера всех прошлых загранпаспортов и подробную биографию заявителя за последние 15 лет: данные о предыдущих местах работы, детали поездок за рубеж родной страны и так далее.

Подробная информация о соискателях, по заявлению Госдепартамента США, требуется для подтверждения личности и проведения более эффективной политики национальной безопасности.

Ранее Трамп подписал указ, который усложнил выдачу повторных виз гражданам России. Теперь при повторном получении виз россиянам придется вновь проходить собеседование, если предыдущая виза истекла не позднее года назад. Раньше этот срок составлял четыре года.