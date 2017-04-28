В России решено ввести «налог на отдых»

Российское правительство поддержало законопроект о «налоге на отдых» - курортном сборе.

Так, его будут платить туристы, отдыхающие в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Налог в этих регионах вводится в качестве эксперимента: если он окажется успешным, сбор введут по всей России.

Путешественникам придется заплатить максимум 100 рублей, при этом конкретный размер «налога на отдых» регионы будут устанавливать сами. Собранные средства направят на благоустройство курортных зон, улучшение и обновление туристической инфраструктуры.

Срок действия проекта — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.