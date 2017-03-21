Из Пулково запустились авиарейсы в Таллинн

Из Петербурга теперь можно улететь в Таллинн: маршрут с 15 мая запустит эстонская авиакомпания Nordica, рассказали нам в пресс-службе Пулково.

Nordica будет летать 13 раз в неделю на судах Bombardier CRJ900, рассчитанных на 88 пассажиров. Время в пути составит 50 минут. Разрешен бесплатный провоз багажа.

Отмечается, что запуск перелетов в Таллинн открывает возможности стыковок: Nordica летает также в Мюнхен, Стокгольм, Брюссель, Ниццу, Вену, Берлин, Амстердам и другие города.

Добавим, что перелеты из Петербурга в Таллинн не выполнялись с осени 2015 года. Ранее в столицу Эстонии летала компания Estonian Air, которая прекратила свое существование два года назад.

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