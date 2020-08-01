Названа возможная дата восстановления авиасообщения России со всеми странами

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — заявил один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что такая идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. На сегодняшний день Россия частично возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, а еще открылась граница России и Абхазии.

Говоря об открытии международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что полеты возобновят на условиях взаимности.