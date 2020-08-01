В России обсуждается возможность открытия международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательного решения еще нет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в авиаотрасли.
Названа возможная дата восстановления авиасообщения России со всеми странами
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Фото: Shutterstock
«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — заявил один из собеседников агентства. Второй источник добавил, что такая идея недавно обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. На сегодняшний день Россия частично возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, а еще открылась граница России и Абхазии.
Говоря об открытии международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что полеты возобновят на условиях взаимности.
Напомним, власти Австрии решили снять запрет на пассажирские авиарейсы из России с 1 августа, однако при этом усложняют правила въезда. Туристы, которые приехали из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 и 10 дней провести на карантине.
Ранее стало известно о том, что лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» в Лондон. Перелеты начнутся с середины августа и будут выполняться регулярно с частотой до четырех раз в неделю.
Также напомним, что Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
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