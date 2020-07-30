Проект туристско-рекреационного кластера в Ленобласти вошел в финал Всероссийского конкурса развития экотуризма

В число финалистов конкурса вошли проекты из 30 субъектов России и 7 федеральных округов. Лидером по из числу стал Дальневосточный федеральный округ. Единственным проектом, предложенным для Ленинградской области, стал концепт туристско-рекреационного кластера «Варяжское море» от инициативной группы из Выборгского района.

Проект «Варяжское море» предполагает организацию сети пеших и водных туристических маршрутов, веломаршрутов, объединяющих 5 особо охраняемых природных территорий, создание организованных стоянок и кемпингов, развитие яхтенного туризма, организацию экопросветительской деятельности.

После выхода в финал команда проекта примет участие в акселерации, где получит навыки разработки и реализации подобных проектов, после чего представит свой проект на втором этапе конкурса. Из числа финалистов 10 победителей — их объявят 16 октября.

В числе задач конкурса — привлечь региональные междисциплинарные команды, способные разработать мастер-планы туристско-рекреационных кластеров, организовать методическую поддержку и обучение участников конкурса, а также выявить пилотные территории и по развитию экотуризма на территории России. Конкурс запустило Агенство стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федерального агентства по туризму.