Визовый центр Финляндии в Петербурге возобновляет работу

Визовый цент открыт для выдачи паспортов начиная с 3 августа — каждый понедельник, вторник и среду с 10:00 до 14:00. Прием посетителей будет осуществляться по предварительной записи — сделать это можно по ссылке. При этом подача заявлений на визу все еще приостановлена. Исключение сделают для некоторых категорий граждан — работающих в Финляндии или имеющих близких родственников, а также студентов очной формы обучения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало также рассказала, до какого числа Финляндия приняла решение оставить границы закрытыми для россиян и жителей других стране вне Европейского союза. При этом Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет прием заявлений на получение виз. Сделать это могут пока что только заявители трех категорий.

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, однако посетить Финляндию пока не получится — власти страны продлили ограничения на пересечение границы до 11 августа. К приему россиян Финляндия готова, однако конкретные сроки открытия границ будут определены властями страны исходя из принципа снятия ограничений с каждой отдельно взятой страной.