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В парке Демидовых в Тайцах открывается туристический маршрут

В парке при усадьбе Демидовых в поселке Тайцы Ленинградской области открывается новый туристический маршрут. Протяженность прогулки вокруг Большой поляны составит 2,8 километра.

Туристический маршрут «Прогулка вокруг Большой поляны» проходит через усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, часть каменной ограды с металлической решеткой и старинные деревья. Маршрут откроется для туристов уже 30 июля — к его запуску в парке уже установлен понтонный мост. 

«Реставрация усадьбы в Тайцах идет постепенно, частично перерабатываем проект по усадебному дому. Тем не менее, учитывая большой запрос на посещение парка, совместно с комитетом по туризму Ленинградской области подготовили маршрут для прогулки по территории. Приезжайте!» — поделился глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. 

О запуске нового туристического маршрута рассказало «Парковое агенство» — новое областное учреждение, которое будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия. Оно было учреждено в январе 2020 года указом губернатора Ленобласти Александром Дрозденко.

Первыми объектами культурного наследия, которые вошли в ведение «Паркового агентства», стали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района. Старинное имение, построенное в 1770-х годах, начали реставрировать в 2018 году. Планируется полное восстановление фасада и интерьеров здания. 

Дарья Гладких,
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