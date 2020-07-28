В парке Демидовых в Тайцах открывается туристический маршрут

Туристический маршрут «Прогулка вокруг Большой поляны» проходит через усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, часть каменной ограды с металлической решеткой и старинные деревья. Маршрут откроется для туристов уже 30 июля — к его запуску в парке уже установлен понтонный мост.

«Реставрация усадьбы в Тайцах идет постепенно, частично перерабатываем проект по усадебному дому. Тем не менее, учитывая большой запрос на посещение парка, совместно с комитетом по туризму Ленинградской области подготовили маршрут для прогулки по территории. Приезжайте!» — поделился глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

О запуске нового туристического маршрута рассказало «Парковое агенство» — новое областное учреждение, которое будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия. Оно было учреждено в январе 2020 года указом губернатора Ленобласти Александром Дрозденко.

Первыми объектами культурного наследия, которые вошли в ведение «Паркового агентства», стали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района. Старинное имение, построенное в 1770-х годах, начали реставрировать в 2018 году. Планируется полное восстановление фасада и интерьеров здания.