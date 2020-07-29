Мы уверены: Карелия, Выборг, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. Наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Рассказать о секретных местах Псковской области мы попросили режиссера Клима Шипенко, байера Алена Энумба, ресторатора Леонида Гарбара и фермера Хэдли Трайнис.
Что посмотреть и где остановиться в Псковской области? Дом Пушкина, отель в старинной усадьбе и филиал Альп
Клим Шипенко
Режиссер
Савкина Горка
Городище в километре от усадьбы Михайловское мечтал купить Александр Пушкин. И жители об этом не забыли: по дороге встречаются камни с выбитыми на них стихами поэта. А с вершины холма открывается духозахватывающая панорама на Пушкинские горы.
Свято-Успенский Святогорский монастырь
Во время работы над трагедией «Борис Годунов» Александр Сергеевич изучал летописи и «Историю Государства Российского» Карамзина в монастырской библиотеке. Здесь же находится фамильной кладбище Ганнибалов-Пушкиных, на котором похоронен и сам поэт.
Гостиница «Имение Алтунъ»
Заняла восстановленные постройки дворянской усадьбы. Последним ее владельцем был Лев Леонидович Львов — прогрессивный хозяйственник, лично управлявший делами поместья. В старинном амбаре сегодня находится ресторан «АмБар под дубами» с огромным камином с фамильным гербом Львовых, фортепьяно позапрошлого века, картинной галереей и мини-библиотекой. Но это не единственное, ради чего в него стоит попасть: угощают лучшими наливками во всей Псковской губернии!
Леонид Гарбар
Ресторатор
Усадьба Тригорское
Во время ссылки Александр Пушкин часто гостил у госпожи Осиповой-Вульф — владелицы соседней с Михайловским усадьбой. Говорят, члены семьи Прасковьи Александровны стали прототипами героев «Евгения Онегина». Отправляйтесь на прогулку в английский парк XVIII века и сможете живо представить объяснения Евгения и Татьяны из 4-й главы.
Эко-отель «Благодать»
В местном ресторане готовят из продуктов, выращенных на собственной ферме отеля. А для самоизолировавшихся на пару месяцев выделят огород и даже помогут отличить бобовые от зерновых.
Отель Pskovswitzerland
Называют филиалом Альп в средней полосе России. Правда, холмистый ландшафт мало чем напоминает Швейцарию, зато сервис — вполне. Бронируйте шале с бассейном, террасой и грилем — на нем можно готовить форель, пойманную вами в локальном хозяйстве.
Пушкинский театральный фестиваль
25-летний юбилей проекта оказался под угрозой срыва из-за карантина, но организаторы мастерски показали трансляции 22-х спектаклей. И обещали вернуться: осенью фестиваль рассчитывают провести оффлайн на сцене Псковского театра драмы.
Кондитерская «Миша»
Авторская микрокондитерская с феноменальной королевской шарлоткой из ревеня! И ценами: стейк из лосося вам обойдется 250 рублей.
Гастробар «Моя история»
Славится очень неплохими сырами местного производства и видом на Покровскую башню — одну из крупнейших крепостных сооружений в Европе.
Ален Энумба
Байер
Усадьба Михайловское
Еловая аллея, деревянный мосток, онегинский «пруд под сенью ив густых» и вы попадете в барский дом Пушкиных: передняя, комната няни, гостиная с «портерами дедов на стенах», столовая и кабинет поэта. Если повезет, то стандартная экскурсия по воссозданному фамильному поместью обернется моноспектаклем гида. Постарайтесь побывать здесь в белые ночи, когда гулять по парку можно сутками. А в августе сможете тайком отведать яблок из усадебного сада.
Дом Семена Степановича Гейченко
Главного хранителя заповедника на протяжении 48-и лет. Наследникам легендарного директора приходится объяснять туристам, что их дом с коллекцией самоваров во всех окнах — не продолжение экспозиции.
Литературный отель «Арина Р»
Своим названием намекает, что расположен всего в 2 минутах ходьбы от Пушкинского музея. Это универсальный отель с зеленой территорией, подходящий для пары, компании или даже проведения семинара.
Гостевой дом «У Лукоморья»
Добросердечность жителей и домашний уют помогли Пушкину пережить ссылку. Владельцы «У Лукоморья» сохраняют гостеприимные традиции здешних мест — ради этого добровольно переехали из Петербурга в Шаробыки.
Музей «Дом Довлатова в Пушкинских горах»
Судьба Довлатова, работавшего гидом в Пушкинском заповеднике, подтверждает литературное настроение здешних мест и перетягивает внимание пушкинских фанатов. В доме Сергея Донатовича открыт частный музей.
Хэдли Трайнис
Операционный директор агрокомпании Terra Nova
Ферма «Вязье»
Одна из наших ферм расположилась на территории усадьбы генерала Спиридонова. Правда, и раньше там находился молокозавод — с отдельным цехом по производству сыра! А еще — мельница, кирпичный завод, сад и парники. Усадьба до наших дней не сохранилась, чего не скажешь о хозяйственных постройках и здании Вязьевской школы — одной из первых сельхоз школ России.
Трактир «903»
Характерное место на набережной реки Великой. Проект сохраняет локальные рецепты и уже десятилетия подает традиционное псковское пиво.
Гостиница «903»
Я думаю, в Пскове много мест под названием «903», потому что это год основания города. Хороший отель с вменяемыми ценами. Находится в 5 минутах от Псковского Кремля в старом фонде, но это никак не отражается на качестве его ремонта.
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