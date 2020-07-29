Что посмотреть и где остановиться в Псковской области? Дом Пушкина, отель в старинной усадьбе и филиал Альп

Усадьба Михайловское

Еловая аллея, деревянный мосток, онегинский «пруд под сенью ив густых» и вы попадете в барский дом Пушкиных: передняя, комната няни, гостиная с «портерами дедов на стенах», столовая и кабинет поэта. Если повезет, то стандартная экскурсия по воссозданному фамильному поместью обернется моноспектаклем гида. Постарайтесь побывать здесь в белые ночи, когда гулять по парку можно сутками. А в августе сможете тайком отведать яблок из усадебного сада.