Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Как заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, границы пока открываются с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа возобновится авиасообщение с Британией, Турцией (Анкара и Стамбул) и Танзанией, с 10 августа — возобновятся полеты в курортные Анталью, Бодрум и Даламан (Турция). Для въезда в Россию нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус.

По словам Голиковой, в настоящий момент Россия ведет переговоры о возобновлении полетов с еще примерно 30 странами мира.

Напомним, Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа.

Роспотребнадзор предлагал возобновить авиасообщение с 9 странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Сразу после того, как в России снимут ограничение на выполнение международного авиасообщения, полеты за границу будут возможны только из шести городов страны.