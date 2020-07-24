Мы уверены: Карелия, Выборг, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. Наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. О лучших локациях приозерского направления рассказывают президент продюсерской компании NCA Михаил Шурыгин и основатель студии 52 FACTORY Нася Коптева.
Что смотреть в Приозерском районе? Храм из книги рекордов Гиннесса, шотландские коровы и деревянный финский ж/д вокзал
Михаил Шурыгин
Президент продюсерской компании NCA
Тригорская ферма
Приезжайте за свежим молоком, ряженкой и йогуртом. Коровы шотландских пород пасутся здесь на клеверных лугах и дают жирное и сладкое молоко. На ферме есть и собственная сыроварня: делают моцареллу и адыгейский сыр.
База отдыха «Вохотка»
Симпатичное место на том же Суходольском. Советую бронировать домик на первой береговой линии — с мансарды открывается медитативный вид на водоем. О еде можно не беспокоиться: на территории работает ресторан с летними беседками.
Гостевой дом Silver
Находится в часе езды от Петербурга в заповедной зоне. Сюда приезжают за лесными прогулками (можно арендовать велосипед) и сезонным меню в местном ресторане: угощают фермерскими продуктами, рыбой из соседних хозяйств и свежими лисичками. Бонус — собственный причал с лодками.
Коневский Рождество-Богородичный монастырь
600-летний мужской монастырь называют двойником Валаамского из-за архитектурной схожести и миссионерской деятельности. Он расположен на острове Коневец в Ладожском озере. Так как регулярных рейсов туда нет, добраться до него можно с трудом. После посещения святых мест можно приобрести у монахов настоящий монастырский хлеб.
Нася Коптева
Предметный дизайнер, основатель 52 FACTORY
Железнодорожный вокзал в Приозерске
Стойкий деревянный вокзал авторства Бруно Лоренца Гренхольма — в числе ключевых сохранившихся до наших дней архитектурных достоинств Приозерска. Первый состав прибыл на вокзал, построенный звездой финской железнодорожной архитектуры, в 1917 году, а в 1941 здание чудом уцелело во время отступления советских войск. Заглянуть и приятно удивляться сохранности оригинальных деталей.
«Ряйсяльская кирха» в Мельникове
Красивейшую лютеранскую церковь построил в 1912 году еще один великий архитектор Финляндии Йозеф Стенбек. За более чем столетнюю историю ее потрепало знатно — войны, превращение сначала в зерносклад, а затем в дом культуры и кинотеатр. Казалось бы, ремонтом в 2010 должно было успокоиться сердце, но зачем-то вставили стеклопакеты. Рядом — аутентичное финское кладбище.
Кафе «Точка и линия на плоскости»
Крошечная кофейня в памятнике функционализма с лучшими калитками в радиусе 5 часов езды от Петербурга. За горячими открытыми пирожками из ржаного теста нужно приходить прямо к открытию или заказывать с вечера, разбирают в момент. Остальную выпечку и десерты тоже хвалят — как местные, так и гости города.
Лесной кемпинг Hills&Huts
Домики — карельский привет «геодезическим куполам» Бакминстера Фуллера — прячутся в лесу на границе Карелии и Ленинградской области. Центр кемпинга — большой купольный шатер с авторским гастробаром, лекторием и добавляющим шика камином; в 10 минутах прогулочным шагом — живописный пирс с лодками и баня в форме бочки. Кроме уже привычных для современных кэмпов удобств, на территории есть и японская купель Фурако.
Храм Андрея Первозванного
Ещё один примечательный для этих мест храм, на этот раз — современный и православный. Построен энтузиастами на монолитной скале последи Вуоксы, ворвался в Книгу рекордов Гиннеса как первая подобного типа постройка. В этом месте особенно хорошо оказаться ранним туманным утром — вид с берега открывается волшебный.
Точка на карте. Приозерск
Самое комфортное для меня место проживания в районе Приозерска — «Точка на карте», которая особенно любима за продуманное архитектурное решение пространства (авторы проекта — бюро RHIZOME), отличное качество сна, неплохую кухню и приятный песчаный пляж.
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