Что смотреть в Приозерском районе? Храм из книги рекордов Гиннесса, шотландские коровы и деревянный финский ж/д вокзал

«Ряйсяльская кирха» в Мельникове

Красивейшую лютеранскую церковь построил в 1912 году еще один великий архитектор Финляндии Йозеф Стенбек. За более чем столетнюю историю ее потрепало знатно — войны, превращение сначала в зерносклад, а затем в дом культуры и кинотеатр. Казалось бы, ремонтом в 2010 должно было успокоиться сердце, но зачем-то вставили стеклопакеты. Рядом — аутентичное финское кладбище.

Кафе «Точка и линия на плоскости»

Крошечная кофейня в памятнике функционализма с лучшими калитками в радиусе 5 часов езды от Петербурга. За горячими открытыми пирожками из ржаного теста нужно приходить прямо к открытию или заказывать с вечера, разбирают в момент. Остальную выпечку и десерты тоже хвалят — как местные, так и гости города.

