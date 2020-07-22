Россияне получат до 15 тысяч рублей на туристические поездки по стране

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — приводит «Интерфакс» слова Мишустина.

Для того, чтобы получить компенсацию за поездки по России, стоимость тура должна составлять от 25 до 75 тысяч рублей. Условие — тур приобретается у туроператора или отеля через сайт мирпутешествий.рф и оплачивается платежной системой МИР, направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом, а продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей.

Всего в программу включены 45 направлений для путешествий. Среди них Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, республика Карелия, Удмуртская республика.

Отдельно Ростуризм выделил шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом — по ним туристы также могут получить компенсацию. Это Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.

За каждую такую поездку россиянам положен «кэшбек» в размере от 5 тысяч рублей. Если тур стоит от 50 тысяч — компенсируют 10 тысяч рублей, если 75 — 15 тысяч. Программа субсидирования поездок по России стартует в августе 2020 года, всего Ростуризм рассчитывает компенсировать более 2 миллионов поездок. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней.