Что посмотреть под Гатчиной? Фамильная усадьба Набоковых, «русская Хатынь» и аисты

Деревня Пятая гора

Во время Великой отечественной войны пострадала сильнее своих соседей — на территории вообще не осталось построек. Но есть одноименный полуразрушенный храм в античном стиле, который все же дает представление о красоте прежнего архитектурного ансамбля. Мне рассказали, что в подвале достаточно долго жил и молился схимник (Монах, ведущий строгий аскетичный образ жизни. — Прим.ред.). К сожалению, сейчас уже очень опасно туда заходить: храм сделан из песчаника и рушится на глазах. Рядом с Пятой горой — то самое озеро Донцо с лазурной мальдивской водой.