Мы уверены: Карелия, Выборг, Приозерск и Гатчина – это новые Швейцария, Тоскана и страна Басков. Редакция «Собака.ru» запускает проект, посвященным небанальным местам Ленинградской области. Наши герои — бизнесмены, художники, артисты, блогеры, фермеры и активисты — делятся любимыми локациями. Свой гид по Гатчинскому району и окрестностям составила Марина Станчиц — основательница «Фруктовой лавки» и компании «Агротехнолоджи», импортирующей фрукты и овощи со всего мира.
Что посмотреть под Гатчиной? Фамильная усадьба Набоковых, «русская Хатынь» и аисты
Марина Станчиц
Основательница продуктовой сети «Фруктовая лавка»
Музей-усадьба «Рождествено»
ул. Музейная, 1
С конца XIX века и до 1916-го дом на небольшом возвышении принадлежал семье матери Владимира Набокова, а в предреволюционный год — самому писателю. Несмотря на то, что после пожара усадьба де-факто была отстроена заново, первые этажи выглядят точь-в-точь, как при последних владельцах. А вокруг чудный парк со святым источником, красными карстовыми пещерами и 200-летними деревьями!
Деревня Выра
Большой пр., 32а
В Выре есть музей «Дом станционного смотрителя», созданный по мотивам повести Пушкина «Станционный смотритель». Это памятник типичной атмосфере почтово-дорожного быта XIX века. Сегодня основная экспозиция временно закрыта, но в двух соседних павильонах показывают кареты того времени — они собраны бывшим каскадером «Ленфильма» по чертежам 200-летней давности.
Мемориал «Большое Заречье»
Большое Заречье — это русская Хатынь. На месте уничтоженной фашистами деревни стоят беленые печи бывших домов и мемориальный комплекс в память 66 жителях, сожженных заживо. Комплекс облюбовало семейство аистов: впервые их, стоящих как два часовых, я увидела в середине лета — и замерла от мороза по коже.
Елизаветино
Дылицы, Парковая улица, 6
Дворец прежде был охотничьим домиком и строился для Елизаветы Петровны — дочери Петра I. Купив поместье в середине XIX, княгиня Елизавета Трубецкая начала основные преобразования: архитектор Боссе построил новый дом на месте старого в «елизаветинском» стиле. Сейчас там развалины, но даже они впечатляют — только представьте, как это выглядело 150 лет назад. Дворец и парк на 49 лет переданы в частные руки, доступ к ним запрещен.
Деревня Пятая гора
Во время Великой отечественной войны пострадала сильнее своих соседей — на территории вообще не осталось построек. Но есть одноименный полуразрушенный храм в античном стиле, который все же дает представление о красоте прежнего архитектурного ансамбля. Мне рассказали, что в подвале достаточно долго жил и молился схимник (Монах, ведущий строгий аскетичный образ жизни. — Прим.ред.). К сожалению, сейчас уже очень опасно туда заходить: храм сделан из песчаника и рушится на глазах. Рядом с Пятой горой — то самое озеро Донцо с лазурной мальдивской водой.
Имение барона Врангеля
В очень маленькой деревушке Торосово стоят развалины усадьбы барона Михаила Георгиевича Врангеля — дяди белогвардейца Петра Врангеля. Здание, построенное из красного кирпича, было стилизовано под средневековый замок. Сейчас в нем нет, ни кровли, ни окон, но сохранилась кладка из ажурного голландского кафеля!
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