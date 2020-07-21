Совершать международные рейсы на первом этапе будут только из шести городов России

Разрешить осуществлять международные перелеты могут аэропортам Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Как пишут «Известия», все они выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов.

В случае принятия предложения на первом этапе международные перелеты будут выполнять только их этих городов. На втором Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и Министерством иностранных дел направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого другого международного аэропорта.

Как говорят источники, идея ограничить число аэропортов принадлежит Роспотребнадзору. «Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — отмечают они.

Напомним, Россия начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения после 15 июля. При этом полеты планируют возобновлять только из тех стран, где в течение двух недель в среднем фиксируются не более 40 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. Ранее Федеральное агенство воздушного транспорта продлило запрет на международные полеты до 1 августа.

Ранее Роспотребнадзор предлагал возобновить авиасообщение с 9 странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.