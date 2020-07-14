Анонсировать запуск новых рейсов Wizz Air из Петербурга в Италию стало возможно после того, как лоукостер заявил о планах разместить второй самолет Airbus A320 на операционной базе в аэропорту «Пулково». Новые рейсы в рамках расписания начнут осуществляться в декабре 2020 года и марте 2021-го.

В итальянский город Бергамо самолеты будут летать ежедневно уже с 14 декабря, в Венецию — по понедельникам, средам и пятницам также с 14 декабря, в Болонью — по четвергам и воскресениям с 17 декабря, в Катанию — по вторникам и субботам с 30 марта 2021 года. Стоимость билетов по данным направлениям будет начинаться от 24,99 евро. Также Wizz Air запускает рейс в Турин — он будет осуществляться по субботам с 19 декабря по цене билета от 19, 99 евро.

«Мы рады укреплению позиций Wizz Air в Санкт-Петербурге. Авиакомпания добавит еще 5 новых городов в географию полетов из Пулково, что, несомненно, сделает путешествия из Санкт-Петербурга еще более доступными и комфортными. Заявленные итальянские города станут новинками расписания аэропорта Северной столицы», — отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Напомним, ранее стало известно, что петербургский аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений — в Австрию, Данию, Норвегию, Швецию и на Мальту.

Билеты на рейсы лоукостера Wizz Air можно забронировать уже сейчас на официальном сайте перевозчика.

Прямые рейсы из Пулкова в Лондон лоукостер Wizz Air запустил 1 октября 2019 года — перелеты выполняются ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. В январе 2020 года Wizz Air запустил новые направления полетов из аэропорта «Пулково». В летнем расписании 2020 года будут открыты регулярные рейсы Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария).