Внутренний туризм — самый горячий тренд этого лета. Мы решили узнать, где в России можно найти достойную замену вершинам швейцарских Альп, лазури озера Комо и детоксу Мертвого моря. Ответ подсказали наши герои — это Алтай!
Алтай: где отдыхать летом в России? Советуют Никита Ефремов, Ирина Оганова и Дмитрий Морозов
Если хотите увидеть как можно больше красот Алтая, то заранее составляйте маршрут: большинство из них находятся далеко друг от друга. Также заблаговременно бронируйте жилье — в сезон не протолкнуться!
Я начал путешествие с Телецкого озера. Остановиться можно на турбазах или в отелях, их там достаточно. Есть люксовый Altay Village. Отправляйтесь на водопады Корбу, Чоодор и Девичьи слезы — наслаждаться переменчивой погодой самого озера, снимать таймлапсы и пейзажи. Если есть возможность, закажите экскурсию на вертолете с посадкой на гору (чумовой вид!). И сходите в баню: после парной в озеро!
Затем посетите долину реки Чулышман. Турбаз в тех краях довольно много, но все они не супероснащенные: туалет модели «снайпер». Еду можно готовить самим: купить в селах баранину или очень редкую и вкусную рыбу хариус. Из достопримечательностей Урочище Аккурум со скалами в форме грибов и водопад Учар. После похода по горным тропам, закажите баню — суставам и мышцам будет полезно.
На Улаганском перевале посмотрите закат и вид на горы и переночуйте в одной из гостиниц Акташа. А рано утром выезжайте на Чуйский тракт: сначала на ретранслятор встречать рассвет, а затем смотреть на древние наскальные рисунки — петроглифы. Не забудьте заехать на потрясающее Гейзеровое озеро с лазурной водой. Питаться можно по дороге в местных кафе: в них много жирной и жареной еды, поэтому возьмите с собой таблетки для пищеварения.
Следующую остановку сделайте в селе Верх-Уймон. Там живут староверы и даже держат музей своей культуры. Напроситесь на встречу с его смотрительницей Раисой Кучугановой — расскажет историю места, от которой девушки, возможно, расплачутся. И загляните в небольшой магазинчик с минералами: горный хрусталь или аметист станет отличным сувениром. Отдыхать рекомендую на базе отдыха «Фазенда»: за их сметану и творог Аркадий Новиков оторвет голову!
К подножию горы Белухи проще добираться на конях. И можно даже взять с собой повара — стоит это 3000 рублей в сутки. В том предгорном районе питерские путешественники сделали две турбазы: верхний и нижний «Высотник». На нижнем бесподобно кормят, играет потрясающая музыка и есть Wi-Fi (большая редкость на Алтае!). Добраться до верхнего можно двумя способами: на вертолете за 100 000 рублей туда-обратно на четверых или пешком 3 дня. Мы выбрали первый и провели несколько дней на горной стоянке!
На Алтае у меня много друзей: останавливаюсь у них на реке Катунь (представьте себе перекаты нефритового цвета), но не меньше люблю новый парк-отель «Ая» на берегу одноименного озера. До него лучше добираться из Горно-Алтайска — час на машине.
Я традиционно совершаю восхождение в горы Непала. В этом году не получилось — думаю, альтернативой станет трекинг к горе Белуха — очень красивый маршрут. Горы Алтая хороши тем, во время подъема на них встречается большое количество природных зон. Еще надеюсь, получится осуществить давний план и проехать на джипах по Чуйскому тракту в Монголию в пустыню Гоби. Друзья хвалили конные переходы через тайгу. Если соберетесь, рекомендую привиться от клещевого энцефалита.
Обязательно нужно посетить Телецкое озеро. В идеале, если позволяют финансы, взять вертолетную экскурсию и полетать над ним и предгорным Алтаем — к водопаду в «Долине Духов». Там разбивайте лагерь и пообедайте алтайскими блюдами: супом гуджа и местными пельменями. Бывает очень жирно — следите за возможностями организма и помните, что главные друзья путешественника — это обоняние и зрение. Кстати, если нужно поправить здоровье, отправляйтесь в Белокуриху дышать горным воздухом и плавать в термальных источниках.
Я впервые побывала в Горно-Алтайске благодаря моим друзьям — Олегу и Виктории Шеляговым. К тому моменту они уже были очарованы теми краями, местным укладом, природой, кухней. Мы выбрали эко-курорт «Марьин остров», расположенный в глубине Чемальской долины на берегу реки Чемал. Когда приехала, в первый же день увидела афишу моих чтений — а я ни сном, ни духом! Оказывается, Шеляговы рассказали, что приедет известный писатель! Я не отказалась и за ужиным прочитала несколько рассказов — был полный зал!
Отель находится вдали от турбаз и славится гидротермальным комплексом. Особой популярностью пользуются мараловые ванны, которые готовятся из пант —молодых рогов оленя, которые варят и получает так называемый «бульон». Я честно делала их 2 раза в день, хотя по началу с некоторым испугом залезала в ванну с запахом наваристого студня.
Если будете там зимой, как мы, попробуйте прокатиться на собачьих упряжках по лесу! Но особенно я запомню поездку на Голубые озера на УАЗике по кочкам и ухабам. Награда того стоила — у воды был цвет насыщенной лазури. А на берегу варят идеальный глинтвейн в котелке — с дымком! Там встретили группу туристов из Питера. Мы кутались в пуховики и шарфы, а они скинули одежду и босиком в озеро. Не даром Алтай называют местом силы!
Очень дружелюбны и приветливы алтайцы, просты и смешливы. А главное — хорошие рассказчики легенд и преданий! Угощали вкусными настойками, чаем из местных трав и алтайским медом. Все можно купить на маленьких рынках по дороге или в отеле. Алтай действительно особое место, одной поездкой не обойдешься.
Когда я собирался на Алтай, узнал две версии про комаров в регионе. Первая гласит, что Алтай кишит комарами, а ночью в юрте невозможно спать, так они мешают. Вторая наоборот — комарам в регионе живется крайне сложно и их не так уж и много. Правда оказалась где-то посередине. Жители прибрежных сел и городов действительно страдают от комаров. Если же вы собираетесь путешествовать летом по Горному Алтаю – смело пакуйте в чемодан футболки и шорты, как это сделал я – нашествия кровососущих скорее всего не будет.
В рамках моего проекта «Обратно к истокам» вместе с краеведами мы исследовали «верхний нетуристический Алтай» и побывали на раскопках петроглифов — в святилище Калбак-Таш, Мажойских каскадах, на большом Уларском и Чибитском водопадах. В селе Чемал (там недавно случился сейсмический толчок и извергалась лава) посетили Ороктойский мост – с него открывается панорамный вид на реку Катунь.
Как правило, мы жили в кемпингах или летних домиках — это походный вариант с общим душем и туалетом на территории для таких же путешественников-исследователей как мы. Если вы хотите отдохнуть с комфортом, записывайте: отель «Шишка» в Чемальский районе, «Этнодом Юрта» в селе Акташ (угощают национальной тюркской кухней!), «Шале Телецкое» на берегу Телецкого озера. В целом, на Алтае не очень развита гастроиндустрия, лучшие кафе и рестораны находятся на территории крупных турбаз, таких как «Чепош-парк» – их терраса в сосновом бору оставила приятные впечатления.
По пути на Акташский ретранслятор можно найти небольшую палатку, где продаются необработанные кристаллы из рудников. Рекомендую заехать в село Майма к мастерице по войлоку Каламбине Желтковской – иголкой и нитью она создает изумительные произведения искусства. В деревне ремеcленников в районе села Чемал посмотрите местную керамику, изделия из кожи и камня. Алтай для каждого свой — но вы точно захотите туда вернуться.
Мой Алтай оказался пестрым и дорогущим по проживанию — я остановилась в Altay Viilage на берегу Телецкого озера. Отель по уровню кухни, SPA и инфраструктуре соответствует швейцарским 5-и звездам. Экономия в тех широтах не уместна: либо очень хорошо, либо совсем дико. Было аутентично по пути к отелю (это 4 часа из Горно-Алтайска на авто, потом на лодке через Телецкое озеро): угощали блинами на алтайских сливках и чаем из горных трав.
Мы отправились исследовать горные дороги на квадроциклах с местными шишкарями — людьми, добывающие кедровые орехи. Если решитесь, будьте осторожны: на закате и совсем без оружия мы встретили волчью стаю. Попробуйте разговориться с жителями, вы будете впечатлены: мужчины там из металла, жесткие, малословные и надежные. Обязательно посмотрите на исчезающий источник: он показывается буквально на 5 минут и только тому, кто в нем нуждается. От меня ушел, а к мужу пришел!
С собой привезите алтайский мед и сыр «Пармезан Кайя» — он отличается от привычных нам итальянских Parmigiano Reggiano и Grana Padano. Именно на горных лугах Алтая нет гнуса, поэтому коровы не нервничают, отгоняя слепней, и дают потрясающее молоко.
Моя любовь на горном Алтае – комплекс Cosmos Collection Altay Resort. Мы жили в отдельном коттедже из кедра и бруса сосны, но в нем есть привычные гостиничные номера. Попробуйте блюда из маралов, местных алтайский рыб, – тайменя, муксуна и домашние сыры собственного производства.
На Алтае обязательно попробовать активный отдых: сплавится по реке Катунь, покататься на квадроциклах до пещеры Тут-Куш и пролететь на вертолете над каскадом Каракольских озер. К слову, на степном Алтае много озер, концентрация соли в которых не меньше, чем в Мертвом море!
Возьмите в аренду автомобиль, чтобы доехать до острова Патмос в селе Чемал — святого место народа Алтая, о котором сложено много легенд. А в память о поездке привезите полезные для здоровья вещи: кедровые орешки и травяные чаи из мелиссы, чабреца, тысячелистника и мяты.
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