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Алтай: где отдыхать летом в России? Советуют Никита Ефремов, Ирина Оганова и Дмитрий Морозов

Внутренний туризм — самый горячий тренд этого лета. Мы решили узнать, где в России можно найти достойную замену вершинам швейцарских Альп, лазури озера Комо и детоксу Мертвого моря. Ответ подсказали наши герои — это Алтай! 

Никита Ефремов

Актер @efremovefremov

Если хотите увидеть как можно больше красот Алтая, то заранее составляйте маршрут: большинство из них находятся далеко друг от друга. Также заблаговременно бронируйте жилье — в сезон не протолкнуться!

Я начал путешествие с Телецкого озера. Остановиться можно на турбазах или в отелях, их там достаточно. Есть люксовый Altay Village. Отправляйтесь на водопады Корбу, Чоодор и Девичьи слезы — наслаждаться переменчивой погодой самого озера, снимать таймлапсы и пейзажи. Если есть возможность, закажите экскурсию на вертолете с посадкой на гору (чумовой вид!). И сходите в баню: после парной в озеро!

Затем посетите долину реки Чулышман. Турбаз в тех краях довольно много, но все они не супероснащенные: туалет модели «снайпер». Еду можно готовить самим: купить в селах баранину или очень редкую и вкусную рыбу хариус. Из достопримечательностей Урочище Аккурум со скалами в форме грибов и водопад Учар. После похода по горным тропам, закажите баню — суставам и мышцам будет полезно.

К подножию горы Белухи проще добираться на конях. И можно даже взять с собой повара — стоит это 3000 рублей в сутки.

На Улаганском перевале посмотрите закат и вид на горы и переночуйте в одной из гостиниц Акташа. А рано утром выезжайте на Чуйский тракт: сначала на ретранслятор встречать рассвет, а затем смотреть на древние наскальные рисунки — петроглифы. Не забудьте заехать на потрясающее Гейзеровое озеро с лазурной водой. Питаться можно по дороге в местных кафе: в них много жирной и жареной еды, поэтому возьмите с собой таблетки для пищеварения.

Следующую остановку сделайте в селе Верх-Уймон. Там живут староверы и даже держат музей своей культуры. Напроситесь на встречу с его смотрительницей Раисой Кучугановой — расскажет историю места, от которой девушки, возможно, расплачутся. И загляните в небольшой магазинчик с минералами: горный хрусталь или аметист станет отличным сувениром. Отдыхать рекомендую на базе отдыха «Фазенда»: за их сметану и творог Аркадий Новиков оторвет голову!

К подножию горы Белухи проще добираться на конях. И можно даже взять с собой повара — стоит это 3000 рублей в сутки. В том предгорном районе питерские путешественники сделали две турбазы: верхний и нижний «Высотник». На нижнем бесподобно кормят, играет потрясающая музыка и есть Wi-Fi (большая редкость на Алтае!). Добраться до верхнего можно двумя способами: на вертолете за 100 000 рублей туда-обратно на четверых или пешком 3 дня. Мы выбрали первый и провели несколько дней на горной стоянке!

Дмитрий Морозов

Глава биотехнологической компании Biocad @mdv_mdv

На Алтае у меня много друзей: останавливаюсь у них на реке Катунь (представьте себе перекаты нефритового цвета), но не меньше люблю новый парк-отель «Ая» на берегу одноименного озера. До него лучше добираться из Горно-Алтайска — час на машине.

Я традиционно совершаю восхождение в горы Непала. В этом году не получилось — думаю, альтернативой станет трекинг к горе Белуха — очень красивый маршрут. Горы Алтая хороши тем, во время подъема на них встречается большое количество природных зон. Еще надеюсь, получится осуществить давний план и проехать на джипах по Чуйскому тракту в Монголию в пустыню Гоби. Друзья хвалили конные переходы через тайгу. Если соберетесь, рекомендую привиться от клещевого энцефалита.

Если позволяют финансы, надо взять вертолетную экскурсию и полетать над предгорным Алтаем — к водопаду в «Долине Духов».

Обязательно нужно посетить Телецкое озеро. В идеале, если позволяют финансы, взять вертолетную экскурсию и полетать над ним и предгорным Алтаем — к водопаду в «Долине Духов». Там разбивайте лагерь и пообедайте алтайскими блюдами: супом гуджа и местными пельменями. Бывает очень жирно — следите за возможностями организма и помните, что главные друзья путешественника — это обоняние и зрение. Кстати, если нужно поправить здоровье, отправляйтесь в Белокуриху дышать горным воздухом и плавать в термальных источниках.

Ирина Оганова

Писательница @oganova555

Я впервые побывала в Горно-Алтайске благодаря моим друзьям — Олегу и Виктории Шеляговым. К тому моменту они уже были очарованы теми краями, местным укладом, природой, кухней. Мы выбрали эко-курорт «Марьин остров», расположенный в глубине Чемальской долины на берегу реки Чемал. Когда приехала, в первый же день увидела афишу моих чтений — а я ни сном, ни духом! Оказывается, Шеляговы рассказали, что приедет известный писатель! Я не отказалась и за ужиным прочитала несколько рассказов — был полный зал!

Отель находится вдали от турбаз и славится гидротермальным комплексом. Особой популярностью пользуются мараловые ванны, которые готовятся из пант —молодых рогов оленя, которые варят и получает так называемый «бульон».  Я честно делала их 2 раза в день, хотя по началу с некоторым испугом залезала в ванну с запахом наваристого студня.

Если будете на Алтае зимой, как мы, попробуйте прокатиться на собачьих упряжках по лесу!

Если будете там зимой, как мы, попробуйте прокатиться на собачьих упряжках по лесу! Но особенно я запомню поездку на Голубые озера на УАЗике по кочкам и ухабам. Награда того стоила — у воды был цвет насыщенной лазури. А на берегу варят идеальный глинтвейн в котелке — с дымком! Там встретили группу туристов из Питера. Мы кутались в пуховики и шарфы, а они скинули одежду и босиком в озеро. Не даром Алтай называют местом силы!  

Очень дружелюбны и приветливы алтайцы, просты и смешливы. А главное — хорошие рассказчики легенд и преданий! Угощали вкусными настойками, чаем из местных трав и алтайским медом. Все можно купить на маленьких  рынках по дороге или в отеле. Алтай действительно особое место, одной поездкой не обойдешься.

Григорий Масленников

Художник @gregory_m, основатель проекта @backtotheroots.ru

Когда я собирался на Алтай, узнал две версии про комаров в регионе. Первая гласит, что Алтай кишит комарами, а ночью в юрте невозможно спать, так они мешают. Вторая наоборот — комарам в регионе живется крайне сложно и их не так уж и много. Правда оказалась где-то посередине. Жители прибрежных сел и городов действительно страдают от комаров. Если же вы собираетесь путешествовать летом по Горному Алтаю – смело пакуйте в чемодан футболки и шорты, как это сделал я – нашествия кровососущих скорее всего не будет.

В рамках моего проекта «Обратно к истокам» вместе с краеведами мы исследовали «верхний нетуристический Алтай» и побывали на раскопках петроглифов — в святилище Калбак-Таш, Мажойских каскадах, на большом Уларском и Чибитском водопадах. В селе Чемал (там недавно случился сейсмический толчок и извергалась лава) посетили Ороктойский мост – с него открывается панорамный вид на реку Катунь.

В целом, на Алтае не очень развита гастроиндустрия, лучшие кафе и рестораны находятся на территории крупных турбаз.

Как правило, мы жили в кемпингах или летних домиках — это походный вариант с общим душем и туалетом на территории для таких же путешественников-исследователей как мы. Если вы хотите отдохнуть с комфортом, записывайте: отель «Шишка» в Чемальский районе, «Этнодом Юрта» в селе Акташ (угощают национальной тюркской кухней!), «Шале Телецкое» на берегу Телецкого озера. В целом, на Алтае не очень развита гастроиндустрия, лучшие кафе и рестораны находятся на территории крупных турбаз, таких как «Чепош-парк» – их терраса в сосновом бору оставила приятные впечатления.

По пути на Акташский ретранслятор можно найти небольшую палатку, где продаются необработанные кристаллы из рудников. Рекомендую заехать в село Майма к мастерице по войлоку Каламбине Желтковской – иголкой и нитью она создает изумительные произведения искусства. В деревне ремеcленников в районе села Чемал посмотрите местную керамику, изделия из кожи и камня. Алтай для каждого свой — но вы точно захотите туда вернуться. 

Софья Белова

Архитектор AITO @sofia.belova

Мой Алтай оказался пестрым и дорогущим по проживанию — я остановилась в Altay Viilage на берегу Телецкого озера. Отель по уровню кухни, SPA и инфраструктуре соответствует швейцарским 5-и звездам. Экономия в тех широтах не уместна: либо очень хорошо, либо совсем дико. Было аутентично по пути к отелю (это 4 часа из Горно-Алтайска на авто, потом на лодке через Телецкое озеро): угощали блинами на алтайских сливках и чаем из горных трав.

Если решитесь исследовать горные дороги, будьте осторожны: на закате и совсем без оружия мы встретили волчью стаю. 

Мы отправились исследовать горные дороги на квадроциклах с местными шишкарями — людьми, добывающие кедровые орехи. Если решитесь, будьте осторожны: на закате и совсем без оружия мы встретили волчью стаю. Попробуйте разговориться с жителями, вы будете впечатлены: мужчины там из металла, жесткие, малословные и надежные. Обязательно посмотрите на исчезающий источник: он показывается буквально на 5 минут и только тому, кто в нем нуждается. От меня ушел, а к мужу пришел! 

С собой привезите алтайский мед и сыр «Пармезан Кайя» — он отличается от привычных нам итальянских Parmigiano Reggiano и Grana Padano. Именно на горных лугах Алтая нет гнуса, поэтому коровы не нервничают, отгоняя слепней, и дают потрясающее молоко.

Светлана Яковлева

Владелица ресторана Vox @swetlana2103

Моя любовь на горном Алтае – комплекс Cosmos Collection Altay Resort. Мы жили в отдельном коттедже из кедра и бруса сосны, но в нем есть привычные гостиничные номера. Попробуйте блюда из маралов, местных алтайский рыб, – тайменя, муксуна и домашние сыры собственного производства.

На Алтае обязательно попробовать активный отдых: сплавится по реке Катунь, покататься на квадроциклах до пещеры Тут-Куш и пролететь на вертолете над каскадом Каракольских озер. К слову, на степном Алтае много озер, концентрация соли в которых не меньше, чем в Мертвом море!

Возьмите в аренду автомобиль, чтобы доехать до острова Патмос в селе Чемал — святого место народа Алтая, о котором сложено много легенд. А в память о поездке привезите полезные для здоровья вещи: кедровые орешки и травяные чаи из мелиссы, чабреца, тысячелистника и мяты.

Leontiy Kasatkin,
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