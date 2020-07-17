Алтай: где отдыхать летом в России? Советуют Никита Ефремов, Ирина Оганова и Дмитрий Морозов

Если хотите увидеть как можно больше красот Алтая, то заранее составляйте маршрут: большинство из них находятся далеко друг от друга. Также заблаговременно бронируйте жилье — в сезон не протолкнуться!

Я начал путешествие с Телецкого озера. Остановиться можно на турбазах или в отелях, их там достаточно. Есть люксовый Altay Village. Отправляйтесь на водопады Корбу, Чоодор и Девичьи слезы — наслаждаться переменчивой погодой самого озера, снимать таймлапсы и пейзажи. Если есть возможность, закажите экскурсию на вертолете с посадкой на гору (чумовой вид!). И сходите в баню: после парной в озеро!

Затем посетите долину реки Чулышман. Турбаз в тех краях довольно много, но все они не супероснащенные: туалет модели «снайпер». Еду можно готовить самим: купить в селах баранину или очень редкую и вкусную рыбу хариус. Из достопримечательностей Урочище Аккурум со скалами в форме грибов и водопад Учар. После похода по горным тропам, закажите баню — суставам и мышцам будет полезно.